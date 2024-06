Bcc Brescia, oltre 120 anni vicini a famiglie e imprese

Adriano Baffelli

Per l’istituto di credito il 2023 si è chiuso col miglior utile di sempre, pari a oltre 53 milioni: parallelamente è riuscito a sostenere iniziative sociali e culturali del territorio

La sede della Bcc Brescia, nel comune di Nave - © www.giornaledibrescia.it

Realizzare profitto per una banca è cosa utile, che diventa anche cosa buona se il valore aggiunto creato contribuisce a far crescere l’intera comunità in cui opera. I risultati raggiunti dalla Bcc di Brescia con il bilancio 2023, approvato all’unanimità dalla recente assemblea dei soci, dimostrano che è possibile ottenere positive ricadute, nella fattispecie il migliore utile di sempre pari a oltre 53 milioni di euro, e insieme sostenere iniziative sociali e culturali del territorio. Senza dime