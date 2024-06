Banca Valsabbina perfeziona la cessione quote Change Capital a TeamSystem

Banca Valsabbina ha perfezionato l’accordo per la cessione delle proprie quote di Change Capital, fintech specializzata nell'accesso al credito e nella finanza agevolata per le Pmi, a TeamSystem, attiva in soluzioni digitali per la gestione del business. L'istituto bresciano ha supportato la crescita e l’ulteriore sviluppo della fintech negli ultimi due anni, intervenendo nei vari round di investimento e sottoscrivendo alla fine del 2023 un aumento patrimoniale realizzato tramite Strumenti Finanziari Partecipativi digitali.

Dopo alcuni mesi di negoziazione, è stata quindi trovata l’intesa per la cessione a TeamSystem del 61% (di cui il 12,8% quota banca) del capitale della fintech, in un’operazione che rappresenta un altro passo strategico per Change Capital. Nel dettaglio, come previsto dall’accordo raggiunto, la banca bresciana ha convertito gli strumenti finanziari partecipativi detenuti nella società mantenendo comunque una quota di minoranza della fintech. Gli accordi prevedono ulteriori meccanismi, finalizzati alla successiva cessione anche di tale quota di minoranza, su orizzonte pluriennale.

Banca Valsabbina continua a supportare Change Capital anche nel nuovo assetto societario, mantenendo attiva la relazione commerciale, nell’ambito di un tracciato percorso di innovazione e di partnership con il fintech.