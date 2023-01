Banca Valsabbina continua a investire nel fintech: acquisito il 10% di Nyp Techfin

Banca Valsabbina conferma il proprio interesse per l'evoluzione delle tecnologie emergenti in ambito fintech e ha siglato un accordo per l'investimento nella società Nyp Techfin.

Lo rende noto un comunicato della banca, nel quale si specifica che l'operazione, subordinata al verificarsi di alcune condizioni sospensive, prevede un aumento di capitale che verrà sottoscritto in parte dall'istituto bresciano, per il raggiungimento di una partecipazione del 10% del capitale sociale della società fintech.

Nyp Techfin, startup innovativa con sede nel «Tecnopolo d'Abruzzo», fa parte del gruppo Collextion, realtà che si occupa dell'intermediazione, gestione e incasso dei crediti commerciali, principalmente vantati nei confronti della Pubblica amministrazione.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it