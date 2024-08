Banca Valsabbina, +6% di utile e prosegue il piano di sviluppo

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Valsabbina ha approvato la situazione patrimoniale ed economica al 30 Giugno 2024, che evidenzia un utile ante imposte di 43 milioni di euro (+3,4%) ed un utile netto di 31 milioni di euro, in aumento di 1,74 milioni (+6%) rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio. Il risultato netto conferma la progressiva e continua crescita della banca, nell'ambito di un'efficace strategia di sviluppo che si traduce in una consolidata e crescente redditività (Roe annualizzato pari al 15%).

«I principali numeri, i valori ed i risultati del semestre rappresentano una realtà dinamica ed indipendente, con masse in crescita, nell'ambito di un percorso strategico di sviluppo del Gruppo ben delineato», ha premesso Renato Barbieri, Presidente di Banca Valsabbina. «L'ampia solidità patrimoniale, conseguita per effetto della capitalizzazione di parte degli utili dei recenti esercizi, nonché l'andamento dei principali indici, permettono di proseguire in ulteriori investimenti, funzionali alla continua crescita dimensionale e reddituale», ha aggiunto Barbieri.