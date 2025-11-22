Automazione, la Electro I.B. entra nell’orbita di Sonepar

Sonepar, operatore su scala internazionale nella distribuzione di prodotti elettrici, ha acquisto, attraverso la controllata Sacchi, la bresciana Electro I.B., realtà specializzata nella distribuzione di componenti per l’automazione industriale.

«L’acquisizione di Electro I.B. rappresenta una tappa fondamentale nella nostra strategia di crescita e specializzazione - spiega il presidente di Sonepar Marco Brunetti -. Mentre l’automazione industriale evolve, trainata dalla digitalizzazione, dalla convergenza It/ot e dalla domanda di efficienza e sicurezza, il nostro obiettivo è diventare un partner strategico offrendo soluzioni integrate e innovative per la gestione intelligente degli impianti. Questa trasformazione richiede un approccio sempre più consulenziale e specialistico. L’esperienza di Electro I.B. sarà determinante per aiutarci a realizzare questa visione».

Il punto

Fondata nel 2001, Electro I.B., che ha sede in città (via Bormioli) opera nel Bresciano e nelle province limitrofe con 16 collaboratori. Il 2024 si è chiuso con un fatturato di 7,5 milioni, in calo rispetto ai 9,95 milioni del 2023. «L’azienda è riconosciuta per la sua specializzazione in sensori e sistemi di visione e per la competenza nell’automazione di numerosi settori industriali - riporta una nota -: dalla pressofusione all’assemblaggio, dall’industria alimentare ai centri di lavoro, dal packaging alle macchine utensili, sistemi di trasferimento e macchine movimento terra».

«Know-how, lavoro di squadra, supporto tecnico e innovazione sono i valori fondamentali che definiscono la nostra azienda - evidenzia Paolo Bonomini in qualità di direttore generale di Electro I.B. e titolare del 70% del capitale prima dell’accordo siglato Sonepar -. Questi punti di forza saranno ulteriormente valorizzati entrando a far parte della famiglia Sacchi e Sonepar. Siamo orgogliosi ed entusiasti di diventare parte di un leader globale la cui visione è in linea con la nostra. Questo nuovo capitolo ci offre l’opportunità di condividere la nostra esperienza, collaborare oltre i confini e contribuire a rafforzare la nostra posizione nel mercato dell’automazione industriale».

Questa operazione rafforzerà la presenza di Sacchi nel settore dell’automazione, consolidando la sua posizione nel Nord Italia ed espandendo la capacità di offrire soluzioni innovative e consulenziali ai clienti industriali. Attraverso una capillare rete di brands in 40 paesi, Sonepar «ha un ambizioso programma di trasformazione per diventare il primo distributore elettrico B2B globale a offrire un’esperienza omnicanale completamente digitalizzata e sincronizzata a tutti i clienti - rimarca una nota -. Grazie alle competenze e alla passione dei suoi 46.000 collaboratori, Sonepar ha realizzato vendite per 32,5 miliardi di euro nel 2024, di cui 2,4 miliardi in Italia».