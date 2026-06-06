Auto a guida autonomia, il robotaxi Niulinx debutta su strada a Brescia

Il robotaxi di Niulinx , deep-tech nata dal gruppo di ricerca Aida (Artificial Intelligence Driving Autonomous) del Politecnico di Milano , arriva in strada a Brescia e a Cernusco sul Naviglio.

A due mesi dal lancio, la startup lanciata dal bresciano Sergio Savaresi ha ottenuto l’autorizzazione ministeriale per avviare la sperimentazione di veicoli a guida automatica su strade pubbliche nel contesto reale del traffico quotidiano. I test si svolgeranno all'interno delle aree urbane dei comuni di Cernusco sul Naviglio per circa 279 km e Brescia per oltre 635 km .

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La piattaforma tecnologica scelta per l’auto che sfida i robotaxi di Elon Mask è una Fiat 500e. «Per anni, in Europa, la mobilità autonoma è stata discussa quasi soltanto come una possibilità futura. Oggi, per noi, diventa una realtà operativa. Restano molte sfide davanti, molti chilometri da percorrere e molte lezioni da imparare. Ma oggi segna una pietra miliare: l’Europa inizia a muoversi verso la mobilità autonoma», dice Luca Foresti, ceo di Niulinx.