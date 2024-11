Aste immobiliari, nuova serie su Amazon Prime con la bresciana Agl

Il titolo ricalca proprio quello di un film del celebre regista Giuseppe Tornatore: «La migliore offerta». E, anche in questo caso, di aste proprio si parla, nello specifico però inerenti al settore immobiliare. Così Agl Aste immobiliari (con sede al «Matitone» in città) approda da oggi su Amazon Prime Video con la prima serie sulle proposte di vendita all’incanto di edifici residenziali, commerciali, industriali ed ogni altra tipologia di bene immobiliare che si possa cercare di vendere o di acquistare.

Un serie unica nel suo genere con un format, composto da dieci episodi, che porta chi lo segue dietro le quinte di un settore affascinante e ancora poco conosciuto, esplorando i dettagli e i retroscena delle aste immobiliari italiane.

Il format

Il programma segue l’amministratore delegato di Agl, l’imprenditore bresciano Massimo Imparato, mentre viaggia da Nord a Sud del Paese per raccontare tutti gli aspetti, anche i più reconditi, delle aste e i processi che le animano. Ogni puntata è dedicata a un segmento diverso di questo mercato, per esplorare sia i contesti specifici di ogni singolo territorio, sia le storie personali di chi si affida alle aste per realizzare un sogno o fare un investimento.

Leggi anche Mercato immobiliare, calano le compravendite ma aumentano i costi degli immobili

«Quando si parla di aste immobiliari – osserva Imparato –, il pubblico pensa alla speculazione, a gente che è costretta a perdere casa. È vero, molte volte è così, ma non tutti sanno che grazie ad un'ottima asta è possibile risolvere i problemi economici di chi ha un debito. In questa serie inedita, porterò le persone con me all'interno del mercato delle aste immobiliari, spiegherò come vincere attraverso la migliore offerta e, soprattutto, potranno capire come ogni giorno aiuto tantissime persone».

Gli spettatori potranno infatti «toccare con mano» le strategie adottate dai professionisti e conoscere il funzionamento di una realtà che si sta sempre più sviluppando nel panorama immobiliare nazionale. Attraverso una narrazione avvincente e concreta, verrà mostrato come queste transazioni possano offrire vantaggi significativi tanto per le famiglie, quanto per i grandi investitori.

Il gruppo

Agl Aste Immobiliari è leader nel mercato italiano con oltre 140 punti vendita. Fondata nel gennaio del 2018, ha registrato una crescita esponenziale, affermandosi come punto di riferimento nel settore. Con un portafoglio di oltre 100.000 clienti iscritti ai propri servizi e più di 40.000 aste vinte, offre un servizio completo e trasparente, accompagnando i clienti in ogni fase del processo. Grazie a un team di esperti e a tecnologie all’avanguardia, la società è diventata sinonimo di affidabilità, con numeri in costante aumento. Il debutto Tv con «La migliore offerta» è un altro traguardo per Agl, pronta a rendere partecipe un target di utenti ancora più ampio del suo approccio innovativo.