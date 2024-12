Arredo bagno e risparmio energetico alla fiera Ish

Si svolgerà dal 17 al 21 marzo 2025 Ish, la fiera mondiale con cadenza biennale dedicata all’arredo bagno, alla climatizzazione e al risparmio energetico. Al centro fieristico di Francoforte, in Germani, andrà in scena la più completa panoramica delle novità e delle tendenze sia di prodotti, sia della tecnologia per il mondo del bagno e dell’energia, dell’edilizia e della refrigerazione.

La manifestazione è il punto di incontro internazionale per l’artigianato e l’industria Hvac, progettisti specializzati e ingegneri, commercianti, architetti, interior designer e designer, settore edile e immobiliare, investitori e municipalità. A Francoforte potranno scoprire le innovazioni del settore idrosanitario, del riscaldamento e della climatizzazione, acquisire nuove conoscenze e creare una rete di contatti.

Leggi anche Idrotermosanitario, il mercato è in netta frenata

All’insegna del motto «Soluzioni per un futuro sostenibile», Ish 2025 metterà al centro dell'attenzione ciò che muove il settore, tra cui, la generazione di calore ecocompatibile ed efficiente, l’uso consapevole dell’acqua e la qualità e la salubrità dell’aria. I temi si rifletteranno anche nel layout della fiera.

Nel 2025, la vetrina mondiale delle innovazioni presenterà infatti una nuova struttura organizzativa, basata sugli interessi e le esigenze dei visitatori. Il fulcro saranno otto nuove aree tematiche che garantiranno un rapido orientamento: impianti idrici, stanza da bagno, installazione, generazione di calore, aria indoor, sistemi per la gestione intelligente degli edifici e software.