I giovani di Confindustria con coraggio tra AI e altre tecnologie

Anita Loriana Ronchi

Al Grande la 23esima edizione di Innovation makes wonders: platea gremita e con 400 studenti degli istituti superiori locali

3 ' di lettura

Il gruppo dei Giovani di Confindustria © www.giornaledibrescia.it

Quanto può essere complicato riscrivere il codice genetico del lavoro in un’epoca di profonde quanto rapide trasformazioni? Una sfida, certamente, che desta non poche apprensioni, ma anche un’avventura che chiama soprattutto i giovani a «combattere» per creare nuove opportunità. «Tra paura e coraggio: reinventare il lavoro nel futuro emergente» è l’accattivante titolo della ventitreesima edizione di Imw-Innovation makes wonders, l’evento dei Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia, che si