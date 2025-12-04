Anticipo Pac, a Brescia stanziati 26 milioni per 5.006 aziende agricole

Valerio Pozzi

L’assessore Beduschi: «Fondi decisivi per la stabilità del comparto, consente di programmare gli investimenti»

Al comparto agricolo l'anticipo Pac 2025

Avvicinandosi la fine dell’anno solare è tempo di bilanci per il settore agricolo. Lo spunto arriva anche dall’Assessorato Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia che ha comunicato il pagamento dell’anticipo Pac 2025. A Brescia sono andati 26 milioni per 5.006 aziende agricole per la Domanda Unica, ovvero l’atto amministrativo attraverso il quale gli agricoltori possono richiedere il pagamento degli aiuti diretti finanziati nell’ambito del Fondo Feaga, Fondo Europeo A