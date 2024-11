Alle aziende bresciane servono immigrati: lo dice Confindustria

Roberto Zini di Confindustria durante la presentazione del rendiconto Inps a Brescia ha detto che «nei prossimi 10 anni mancheranno oltre 60mila lavoratori» e che bisogna iniziare a pagare di più i dipendenti

Roberto Zini di Confindustria e Gabriele Fava di Inps - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Se è vero che il posto fisso va scomparendo dai radar, lo è altrettanto che i cambiamenti nel mondo del lavoro non sono pochi. E riguardano anche il modo di approcciarsi alla ricerca dell’occupazione. Lo ha spiegato ieri mattina Roberto Zini, vice presidente relazioni industriali e welfare di Confindustria Brescia. Addio posto fisso: a Brescia tempo determinato e dimissioni in trend Le richieste dei giovani «I giovani hanno le idee molto chiare in merito al posto di lavoro e all’azienda nella qu