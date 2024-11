Al via «Domani Lavoro», tra gli ospiti il ministro Calderone

Si è aperta al Brixia Forum «Domani Lavoro», la fiera dedicata al mondo del lavoro e delle risorse umane che fa incontrare domanda e offerta. Più di 200 le aziende presenti, oltre 10.000 già gli iscritti, vale a dire tanti ragazzi che si stanno informando su opportunità di lavoro ma anche di formazione.

Ospite il ministro del lavoro Marina Calderone che ha partecipato all'inaugurazione della fiera. In merito alla difficoltà che c'è anche in Italia del matching tra domanda e offerta, il ministro ha detto: «Stiamo lavorando molto sulla formazione ma anche sulla piattaforma già esistente che consente alle aziende di incontrare chi cerca lavoro, ma anche ai lavoratori di vedere quali sono le opportunità lavorative».

Grande afflusso già in questa prima mattinata di fiera. La manifestazione proseguirà fino a lunedì 11 novembre. La partecipazione è gratuita e su www.domanilavoro.it è possibile richiedere il biglietto. Sono disponibili anche navette gratuite dall’autostazione in via Togni.