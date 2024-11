Musica e imprenditoria: c’è «Futurae Heroes»

Per la prima volta una Camera di Commercio aprirà i suoi uffici a giovani talenti, dando loro la possibilità di lavorare all’interno mentre sfruttano un’opportunità di crescita. A farlo sarà quella di Brescia: insieme all’impresa sociale Music Innovation Hub ha costruito un percorso per attrarre talenti che cerchino uno sbocco professionale nel mondo della musica (ma non solo).

Il progetto si svilupperà nei prossimi mesi e verrà presentato con un grande evento: il 5 dicembre all’interno della Camera di Commercio in via Einaudi dalle 18.30 in poi si svolgeranno incontri con esperti, giornalisti musicali ed istituzioni. Qui verranno raccontate le tappe del progetto «Futurae Heroes», che coinvolgerà anche le scuole superiori di Brescia e provincia, prima di un incontro (e di un mini concerto) con Big Mama. «Sarà gratuito e i biglietti saranno reperibili a breve», svela Kikka Ricchio, senior advisor per il progetto e direttrice della Talent Factory (organizzata con Futura Expo, oltre che con Camera di Commercio).

In fiera

Prima del 5 dicembre c’è però un’altra occasione per scoprire la Talent Factory, ovvero questa fucina di giovani promettenti. «Futurae Heroes» sarà infatti presente a «Domani Lavoro», la fiera dedicata al mondo delle risorse umane. Ricchio, che si è occupata per tanti anni di musica lavorando con etichette importanti e cambiando poi rotta per legare il suo lavoro alla passione per l’arte e per la lirica, invita tutti, aziende e ragazzi, a chiedere informazioni. «I ragazzi sono il futuro delle aziende: vorrei fosse il nostro motto», sorride.

La ricerca dei talenti

«Cerchiamo venti ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni residenti sul territorio bresciano e lombardo: parteciperanno a un’accademia nella quale si esplorerà la musica come linguaggio globale da sfruttare anche all’interno delle aziende», spiega. «Sarà un’occasione di orientamento. Oggi i ragazzi capiscono un po’ più in là con gli anni ciò che vogliono fare. Prima dei venti, venticinque, non trovano la loro via. Li cerchiamo con un background culturale vario, una bella attitudine e una forte personalità. Devono avere un atteggiamento propositivo e imprenditoriale, insomma: ciò che offriamo è uno stage curriculare che si svolgerà da dicembre a marzo. È molto prezioso, anche solo per il fatto di essere all’interno della Camera di Commercio: il presidente Roberto Saccone e i suoi collaboratori sono stati fondamentali».