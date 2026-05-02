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AI trainer: il nuovo mestiere che insegna alla tecnologia a essere umana

Una figura ricercata dalle aziende per creare dati di alta qualità, distinguersi dai concorrenti e salvare l'intelligenza artificiale dal degrado
Marco Papetti
Tra i nuovi mestieri c'è quello dell'AI trainer
Tra i nuovi mestieri c'è quello dell'AI trainer

Insegnare, ma all’intelligenza artificiale. Allenarla a dare risposte precise e accurate, sostenendo conversazioni complesse con un utilizzatore umano. Per questo lavoro c’è una figura professionale apposita, l’AI trainer: un mestiere nuovo, la cui importanza va di pari passo con il progresso incalzante dei modelli di intelligenza artificiale.

Molto richiesto in ambito aziendale, l’AI trainer lavora sulla qualità: dei dati da inserire nel modello AI, dei prompt a cui il modello deve rispondere, delle risposte fornite dalla macchina. E nel fare tutto questo l’«addestratore» dell’intelligenza artificiale può ancora far valere la propria competenza di essere umano.

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