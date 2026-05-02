AI trainer: il nuovo mestiere che insegna alla tecnologia a essere umana

Insegnare, ma all’intelligenza artificiale. Allenarla a dare risposte precise e accurate, sostenendo conversazioni complesse con un utilizzatore umano. Per questo lavoro c’è una figura professionale apposita, l’AI trainer: un mestiere nuovo, la cui importanza va di pari passo con il progresso incalzante dei modelli di intelligenza artificiale.
Molto richiesto in ambito aziendale, l’AI trainer lavora sulla qualità: dei dati da inserire nel modello AI, dei prompt a cui il modello deve rispondere, delle risposte fornite dalla macchina. E nel fare tutto questo l’«addestratore» dell’intelligenza artificiale può ancora far valere la propria competenza di essere umano.