Gli architetti dell’AI che sbagliano, consapevoli dell’errore

Stefano Martinelli
Time li ha nominati Persona dell’Anno 2025, sottolineando l’impatto storico dell’intelligenza artificiale sul nostro mondo
Le copertine del Time dedicate all'AI come Persona dell'anno 2025
«Penso che la decisione di Time di nominare gli “Architetti dell’AI” come Persona dell’Anno 2025 sia molto significativa e riflette un momento storico importante. Ma suscita anche opinioni contrastanti». Con questa frase – fredda e sintetica come da prompt – ChatGpt commenta la decisione della rivista Usa annunciata qualche giorno fa. E non sbaglia, ovviamente, nel mostrare la doppia faccia di tale riconoscimento. È innegabile che l’AI generativa abbia trasformato il nostro mondo, come parimente

