Agricoltore hi-tech? Ecco l'identikit

Lente d'ingrandimento sul Nord Italia per fare il punto sul rapporto tra agricoltura e nuove tecnologie. È l'istantanea su dati regionali, nello specifico relativi a Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto, scaturita dalla ricerca dell'Osservatorio Smart Agrifood della School of Management del Politecnico di Milano e del Laboratorio Rise (Research & Innovation for Smart Enterprises) dell'Università degli Studi di Brescia.

Ad emergere - come racconta anche Terra e Vita - è l'identikit delle realtà dell'agroalimentare italiano più portate all'adozione di soluzioni di agricoltura 4.0 dove l'età pare non emergere come fattore rilevante.

Più significativo, invece, è il titolo di studio dell'imprenditore, con in testa l'indirizzo agrario. In Lombardia gli imprenditori agricoli che adottano soluzioni 4.0, hanno una laurea nel 57% dei casi e, nel 64% dei casi, hanno una laurea ad indirizzo agrario.

