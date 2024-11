Addio posto fisso: a Brescia tempo determinato e dimissioni in trend

L’indeterminato ormai è diventato una rarità e il 20% delle nuove assunzioni è di ultracinquantenni: è ciò che emerge dal Rendiconto sociale provinciale 2023 dell’Inps

Inps, meno disoccupati più precari

Addio al posto fisso sognato da Checco Zalone, e non solo da lui. La realtà è ormai ben diversa, è lo è per molti motivi. Da una parte la stabilità rassicurante del tempo indeterminato è diventata una rarità: solo uno nuovo contratto su cinque viene stipulato con questa modalità, nei decenni passati quella classica nella stragrande maggioranza, se non nella quasi totalità. Le dimissioni volontarie La presentazione dei dati Inps nella sede di Confindustria Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.g