Addio a Simone Giorlando, fondatore della Hipac di Cazzago

È lutto nel mondo dell’imprenditoria bresciana. Se ne è andato all’età di 84 anni Simone Giorlando, titolare della Hipac di Cazzago San Martino, società nata nel 1991 e oggi diventata un leader europeo nella produzione di film estensibile per il packaging di prodotti industriali.

Giorlando, che era malato da tempo, lascia la moglie, signora Orestina e i figli Aurora, Daniele, Alessandra e Giacomo, attivi al suo fianco nella gestione dell’azienda.

Un imprenditore dotato di grande spirito innovativo e capacità d’inventiva, nonché di una visione lungimirante nell’ambito di quegli obiettivi di transizione green oggi divenuti predominanti, Giorlando è riuscito a portare la società cazzaghese a livelli di eccellenza, riconosciuti sui mercati nazionali ed internazionali.

Hipac controlla anche società all’estero: la spagnola Iberhipac che, grazie alla sua collocazione geograficamente strategica, opera nella penisola iberica e nella Francia meridionale e la Hipac Romania, ubicata nella capitale Bucarest, che ha permesso al Gruppo di espandere la propria area di operatività all’Europa orientale.

La strategia

Vincente è stata, fin dagli esordi, la scelta strategica dei Giorlando (l’azienda è nata per iniziativa della famiglia) di concentrare tecnologia, ricerca e risorse in una nicchia di prodotto studiata per garantire integrità e stabilità delle merci durante il trasporto. In tale direzione sono stati effettuati costanti investimenti, grazie anche ad un proprio laboratorio di ricerca che opera in sinergia con enti scientifici ed in collaborazione con i clienti.

Un notevole impegno è stato riversato inoltre nel potenziamento degli aspetti infrastrutturali e produttivi. Nel 2019, è stato portato a termine l’ampliamento del sito di Cazzago San Martino, con la realizzazione di un moderno magazzino adibito alla logistica, che ha consentito un miglior utilizzo ed una razionalizzazione delle aree dedicate alla produzione.

Successivamente, Hipac ha fatto un nuovo salto di qualità con l’installazione di nuove linee produttive per film estensibile dotate di sistemi di controllo qualità e monitoraggio dei parametri di estrusione sottili. Etica e passione hanno sempre accompagnato il lavoro di Simone Giorlando, affiancato dai suoi figli, nel far crescere una realtà oggi tra i leader europei nel settore di riferimento.

I funerali dell’imprenditore Simone Giorlando si svolgeranno domani, sabato alle 10.30, nella parrocchia di S. Afra a Brescia partendo dalle 10 dalla casa funeraria Falardi di Erbusco.