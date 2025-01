Acciaio, 2025 cruciale: «Rilancio dopo la fine delle guerre»

Flavio Archetti

Il presidente di Federacciai Antonio Gozzi: «Scontiamo la mancanza di politiche industriali e l’inettitudine dell’Europa»

3 ' di lettura

Per la siderurgia un anno cruciale © www.giornaledibrescia.it

L’inizio anno della siderurgia bresciana e italiana è piatto e incerto, caratterizzato da produzioni fiacche e consumi stagnanti in linea con l’andamento del 2024. Le prospettive per questo 2025 ancora tutto da costruire però non sarebbero così nere. A provare a dare coraggio ai fonditori dell’acciaio e a trovare spiragli di ottimismo è stato ancora una volta il presidente di Federacciai e patron di Duferco Antonio Gozzi, ospite di Siderweb. L’imprenditore bresciano-genovese, intervenuto al conv