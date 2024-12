A2A rileva reti elettriche Enel in provincia di Brescia e Milano per 1,2 mld

A2A perfeziona l'acquisto da E-distribuzione (Enel) della rete elettrica di alcuni comuni in provincia di Brescia e Milano per 1,2 miliardi di euro annunciata lo scorso 9 marzo. Da domani passa sotto il controllo di A2A il 90% di Duereti, titolare di circa 5mila Km di cavi in media tensione, oltre 12mila Km di cavi in bassa tensione, circa 9.500 cabine secondarie e 60 cabine primarie per un totale di 800mila contatori (Pod).

Il commento di Mazzoncini

«Con il completamento di questa acquisizione - commenta l'amministratore delegato di A2a Renato Mazzoncini - che è la più grande del settore in Italia, il gruppo incrementa del 70% i contatori elettrici gestiti, con una rete che cresce di 17mila km nelle province di Milano e Brescia e prevede investimenti aggiuntivi nella distribuzione, che nel complesso superano i 4 miliardi di euro al 2035».

«Per supportare il percorso di elettrificazione dei consumi in atto e trend come lo sviluppo dell'intelligenza artificiale - spiega il manager - è fondamentale aumentare le risorse destinate alle infrastrutture». A suo dire «a livello europeo per il periodo 2020-2030 sono attesi oltre 580 miliardi di investimenti sulle reti elettriche e solo in Italia fino a 60 miliardi». «Abbiamo quindi deciso di acquisire asset rilevanti che consentiranno ad A2A di realizzare economie di scala - commenta - contribuendo ulteriormente alla crescita di aree già fortemente abitate e industrializzate».