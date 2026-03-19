Dentro le Pmi: in edicola e online l’inserto con i dati di 1000 imprese

È disponibile da oggi, sia in edicola che online, la nona edizione dell’inserto speciale dedicato alle «1000 Pmi che fanno grande Brescia». Il volume è il risultato del lavoro condotto dal team dell’Università degli Studi di Brescia, coordinato dal prof. Claudio Teodori, in sinergia con la redazione del GdB.

L’analisi fotografa nel dettaglio il panorama delle piccole e medie imprese bresciane nell’arco del quinquennio 2020-2024, offrendo un focus particolare sulle 500 realtà che hanno registrato una crescita media annua (Cagr) significativa. L’inserto cartaceo è acquistabile in edicola al costo di 14 euro più il prezzo del quotidiano, e rappresenta una guida essenziale per comprendere lo stato di salute e le dinamiche evolutive del sistema produttivo locale in un periodo di grandi trasformazioni.

Il portale digitale

Inoltre, il portale «Imprese e bilanci» del Giornale di Brescia compie un ulteriore passo in avanti, trasformandosi in una notevole banca dati. Sottoscrivendo l'abbonamento annuale al costo di 35 euro, gli utenti possono accedere ai dati economici e finanziari di quasi 2.500 imprese bresciane. Il database non si limita all'ultimo bilancio presentato nel 2024, ma permette di consultare serie storiche che, in molti casi, risalgono fino al 2016, offrendo una profondità d’analisi che arriva a coprire l’ultimo decennio.

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Questa piattaforma digitale si conferma uno strumento formidabile e unico nel suo genere, poiché consente agli abbonati di effettuare ricerche e confronti su misura. È infatti possibile mettere in relazione diverse aziende comparando le voci di bilancio più significative, dal fatturato fino agli indici di redditività come Roi, Ros e Roe.