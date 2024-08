A settembre il nuovo yacht di Bellini Nautica sarà presentato a Cannes

Bellini Yacht, l’unità di business del Gruppo Bellini dedicata alla produzione di imbarcazioni di lusso di lunghezza compresa tra i 36 e i 66 piedi, parteciperà per la prima volta in assoluto alla 46esima edizione del Cannes Yachting Festival, dal 10 al 15 settembre 2024 nella magica ed elegante cornice della Croisette a Cannes.

Il prestigioso salone europeo, che apre ufficialmente la stagione nautica, sarà il palcoscenico ideale per la presentazione in anteprima mondiale di Astor 36, il primo modello sul mercato a marchio Bellini Yacht. Il progetto è frutto della collaborazione tra Norberto Ferretti, fondatore del Gruppo Ferretti, leader nella progettazione, costruzione e commercializzazione di yacht di fascia alta, e Brunello Acampora, designer e progettista di imbarcazioni di fama internazionale e fondatore dello studio di engineering e design «Victory Design».

Una grande opportunità

«Per noi si tratta in realtà di un ritorno alle origini quando, negli anni ’60, mio nonno Battista costruiva imbarcazioni in legno a nome Bellini nel porto di Filanda di Cusane – sottolinea Battista Bellini, Ceo del Gruppo Bellini –. Il Salone di Cannes rappresenta oggi quindi per noi un'opportunità inestimabile per debuttare nel mondo della nautica con una premiere mondiale a marchio Bellini Yacht. Un ringraziamento speciale va a Norberto, che con la sua profonda conoscenza del mercato, la sua visione e la sua straordinaria esperienza nella navigazione, ci ha ispirato, insegnato e permesso di creare un prodotto che è un concentrato di razionalità e design, con le esigenze dell’armatore al centro di ogni decisione. Ringrazio poi Brunello Acampora per l'eccezionale lavoro di ricerca stilistica e tecnologica svolto nell'ultimo anno. Siamo certi che con Astor saremo in grado di offrire al mercato un prodotto che si distingue per funzionalità, stile e prestazioni».

Passione e design

Norberto Ferretti commenta: «Con dedizione ed entusiasmo, ho guidato il team nella progettazione e realizzazione del primo modello Astor 36 di Bellini Yacht. Credo che il risultato rappresenti un perfetto equilibrio tra la funzionalità, che ho sempre considerato fondamentale nelle imbarcazioni, e il design. La nuova barca Bellini Yacht è un simbolo della passione e dell'impegno del cantiere nella ricerca dell'eccellenza».

Astor 36 è un 36 piedi di tipologia walkaround open che combina funzionalità con un design essenziale e intelligente. Lo yacht è un 11,30 metri fuoritutto di lunghezza e 3,90 metri di larghezza e monta due motori Volvo Penta.

Brunello Acampora ha interpretato gli interni secondo la sua cifra stilistica volta a una ricerca e cura dei dettagli meticolosa per ottimizzare gli spazi disponibili, garantendo un ambiente confortevole e aperto. Il layout è progettato per offrire aree multifunzionali mantenendo un design elegante.