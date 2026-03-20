«L’AI va compresa»: voci dall’istituto Giovanni Paolo II

Tra le classi coinvolte nel percorso Da Vinci 4.0, anche l’Istituto paritario Giovanni Paolo II di Brescia ha partecipato all’incontro dello scorso febbraio all’Auditorium Santa Giulia con le classi I e II A dell’indirizzo sociosanitario.

In merito alla mattinata, il professor Guido Gallico, accompagnatore del gruppo, ha raccontato ai nostri microfoni e a quelli di Teletutto: «L’incontro è stato molto interessante, specialmente la spiegazione su cosa sia davvero l’AI. Tutti noi utilizziamo l’Intelligenza artificiale, ma spesso senza sapere davvero cosa sia. La percepiamo come uno strumento che semplifica i problemi, ma manca ancora una consapevolezza più profonda». Un percorso, quello di Da Vinci 4,0 che, secondo il docente, lascia soprattutto un segno sul metodo: «Ai ragazzi resterà l’esperienza formativa e il lavoro che li accompagnerà fino all’hackathon. La volontà di mettersi in gioco, di collaborare tra loro e con noi, ma anche di prestare attenzione alle nuove tecnologie e a ciò che proveranno a costruire insieme».

Gli studenti

Anche tra gli studenti emerge un atteggiamento che unisce curiosità e prudenza. «L’Intelligenza artificiale è qualcosa che non conosciamo bene», spiega Stefano Gelmini, classe I A. «Può valorizzare quello che siamo e quello che facciamo in maniera positiva, ma va capita». Un rapporto ancora da costruire, quindi, anche nell’uso quotidiano: «Non la utilizzo molto per i compiti, perché ho sempre avuto l’impressione che potesse sostituirmi e non mi fidavo del risultato».

Proprio per questo, l’incontro ha rappresentato un primo avvicinamento concreto: «Per me era tutto nuovo, sono abbastanza estraneo a queste tecnologie. Ma è stato interessante perché chi ha parlato è riuscito a spiegare in modo chiaro, mettendo tutti nelle condizioni di capire» conclude Stefano. Un primo passo, dunque, dentro un percorso più ampio che, nei prossimi mesi, porterà gli studenti a trasformare queste prime intuizioni in idee e progetti da sviluppare insieme durante la giornata di hackathon del 13 maggio.