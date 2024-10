Walter Veltroni a Brescia per presentare il quinto Buonvino

Ospite in San Barnaba l’ex sindaco di Roma legge il presente con gli occhi del suo commissario

In San Barnaba Walter Veltroni per la presentazione del suo ultimo libro - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

In un circo, luogo di divertimento malinconico per eccellenza, è ambientato il libro di Walter Veltroni «Buonvino e il circo insanguinato» (Marsilio, 208 pp., 15 euro). Si tratta del quinto episodio della serie di gialli con protagonista il commissario Giovanni Buonvino. Veltroni li scrive con il ritmo di uno all’anno e con l’obiettivo dichiarato di arrivare «almeno a otto». A Brescia, in un affollato auditorium San Barnaba, l’autore ne ha parlato con Emilio Del Bono in un dialogo tra ex sindaci