Vivace e colorato, al Teatro Grande arriva «Lo Schiaccianoci»

Vivace e coloratissimo, arriva al teatro Grande il balletto delle feste per eccellenza. A chiusura della Stagione di Opera e Balletto, da domani al 7 dicembre approda la celebre fiaba senza tempo «Lo Schiaccianoci», su musiche di Ciajkovskij. Oltre alle due canoniche recite in abbonamento (domani, 5 dicembre alle 20 e domenica 7 dicembre alle 15.30), si aggiunge per l’occasione la recita fuori abbonamento di sabato 6 dicembre alle 20.

Ad esibirsi sarà il Balletto dell’Opera di Tbilisi, storica e affermata compagnia che calca oggi i palcoscenici di tutto il mondo e si fa interprete di un repertorio eterogeneo, a cavallo tra classici e opere contemporanee. Già protagonista al Grande nella scorsa stagione, dal 2004 il Balletto è diretto da Nina Ananiashvili, pluripremiata ex prima ballerina del Teatro Bol’šoj di Mosca e prima étoile dell’ex Unione Sovietica ad essere invitata a esibirsi al New York City Ballet (1988). Sotto la sua guida, la compagnia ha messo in scena più di sessanta tra balletti e miniature, introducendo in repertorio anche stili coreografici contemporanei e nuove tendenze.

Informazioni

Per l’occasione, la storica coreografia dello Schiaccianoci sarà ripresa dalla stessa Ananiashvili e da Alexey Fadeechev, con scene e costumi di Simon (Soliko) Virsaladze e luci di Amiran Ananeli. Come per i titoli d’Opera, anche per «Lo Schiaccianoci» sarà attivo, per la recita pomeridiana del 7 dicembre, il progetto Open - Il Grande accessibile, che permetterà la fruizione dello spettacolo a persone cieche o ipovedenti, sorde o ipoudenti e con disabilità cognitive tramite audiodescrizione e ascolto assistito.

I biglietti per gli spettacoli sono in vendita sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com e alla Biglietteria del Teatro, aperta in corso Zanardelli a Brescia dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. Domenica, giorno di spettacolo, sarà aperta a partire dalle 13.30. Tutte le informazioni sul sito teatrogrande.it.