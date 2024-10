Un fine settimana tra castagnate, teatro e mostre d’arte

Nessuna idea su come trascorrere il weekend? Per vivere al meglio il fine settimana alle porte è possibile scegliere tra le tantissime attività in programma nei prossimi giorni, adatte a grandi e piccini. Ci si potrà dedicare a castagnate immersi nella natura, trascorrere pomeriggi al museo per visitare mostre di arte e fotografia oppure partecipare a laboratori «formato famiglia». Nell’articolo abbiamo raccolto una serie di idee per trovare ispirazione. Per conoscere tutti gli eventi del territorio è possibile consultare aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia che raccoglie il meglio delle iniziative tra il centro storico e la provincia.

Arte e cultura

Il magnifico Museo di Santa Giulia ospita la mostra Zenit della fotografia di Massimo Sestini, inclusa nell’ambito di Testimoni, VII edizione del Brescia Photo Festival. Attraverso le immagini in esposizione il fotografo racconta le trasformazioni del nostro Paese. Una serie di straordinarie immagini aeree, che lo hanno reso noto in tutto il mondo, sarà esposta in un’installazione site specific in un contesto architettonico capace di dare ulteriore risalto gli scatti dell’autore. Trentacinque immagini di grande formato e circa cinquanta di back stage e approfondimento che indagano i principali episodi della storia italiana contemporanea: la strage di Capaci, il naufragio della Costa Concordia, il terremoto dell’Aquila, il funerale di Giovanni Paolo II e molto altro ancora. La mostra presenta anche una selezione interamente dedicata a Brescia, realizzata da Sestini per rendere omaggio a due icone della città: Brixia Parco archeologico di Brescia romana e la 1000 Miglia. La mostra è visitabile per l’intero weekend dalle 10:00 alle 18:00. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 030 8174200 o inviare una e-mail a cup@bresciamusei.com.

Sul territorio

Catena Rossa alla Porta delle Fate di Sarezzo, in via Massimo d'Azeglio 51, dà il benvenuto a Castagnata: le Castaghiotte e la cacciatesorosa castagnata, una divertente caccia al tesoro nella natura in programma per domenica 13 ottobre alle 14:00. La Fata Smemorina ha realizzato la mappa ma si è poi dimenticata il luogo in cui l’ha nascosta… ora non sa più come ritrovare le Casteghiotte di cui è golosissima. Grandi e piccoli la aiuteranno a ritrovare il pendio Ghiottoso e raccogliere dai ricci le castaghiotte. Tra le tante attività che si svolgeranno in gruppo durante il pomeriggio: la ricerca dei rastrelli, dei castabastoni e della mappa dispersa, il riconoscimento dell’albero delle castaghiotte attraverso le foglie, la raccolta delle castagne seguendo la mappa del tesoro, la divisione dei frutti raccolti attraverso giochi e sorprese e, per finire… la castagnata finale!

È consigliato attrezzarsi di stivaletti e/o scarpe di ricambio. Per info e prenotazioni: 335 8328548, prenotazioni@catenarossa.it. Maggiori dettagli disponibili sul sito di Catena Rossa.

Spettacoli, film e teatro

La Sala Grande del Teatro Grande di Corso Zanardelli accoglierà La bohème. Giacomo Puccini, in programma per venerdì 11 ottobre alle 20:00 e per domenica 13 ottobre alle 15:30. La nuova produzione vede la regia di Maria Luisa Bafunno, giovane di talento formatasi presso il Teatro alla Scala di Milano dove ha lavorato con registi quali Mario Martone, Grisha Asagaroff, Nikolaus Lehnhoff, Kasper Holten e Jürgen Flimm.

La regista, insieme al suo team, si è aggiudicata per questo nuovo allestimento de La Bohème il Concorso promosso da OperaLombardia per il miglior progetto registico under35, lanciato con successo nel 2022 e giunto alla sua seconda edizione. L’esecuzione musicale sarà curata dall’Orchestra dei Pomeriggi Musicali. Sul palco si esibiranno anche il Coro di OperaLombardia e il Coro Voci Bianche del Teatro Sociale di Como, entrambi diretti dal Maestro Diego Maccagnola. I biglietti per gli spettacoli sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Grande e sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 030 2979333, info@teatrogrande.it.

Il Teatro Sant’Afra in Vicolo dell’Ortaglia 6 ospita Julietta e Romeo, lo spettacolo in programma per sabato 12 ottobre alle ore 21:00. La trama della commedia in un unico atto, che si svolge in una sala da pranzo, ruota attorno alle dinamiche tra i due protagonisti, Julietta e Romeo, interpretati da una moglie e da un marito che condividono un matrimonio vivace e pieno di battibecchi. Durante la celebrazione del loro anniversario di matrimonio vengono alla luce le loro personalità esuberanti che daranno vita a situazioni comiche e bizzarre. Tra vecchi ricordi, malintesi simpatici e gag buffe, gli attori intratterranno il pubblico facendolo divertire nel corso di tutta la serata. Lo spettacolo che reinterpreta in chiave comica la celebre storia di Shakespeare è in Lingua dei Segni Italiana con servizio di interpretariato in italiano vocale. L’ingresso costa 25 euro a persona. I biglietti sono disponibili anche online a questo link.

Sabato 12 ottobre torna uno degli spettacoli più amati dai bresciani. Stiamo parlando di Novecento di Alessandro Baricco, interpretato da Sergio Mascherpa, una produzione di Teatro Laboratorio Collaborazione Associazione Culturale S.R. per la regia di Anna Meacci. Quello che ospiterà il Teatro Comunale di Borgosatollo (via Leonardo Da Vinci) è un testo nato per il teatro che sul palcoscenico rappresenta tutta l’espressività e la poetica della scrittura di Baricco. Tutto si svolge sulla nave Virginian, il racconto ha l'andamento delle onde dell'oceano. Il narratore è il trombettista della nave che incontra Danny Novecento che attraverso il pianoforte vive le emozioni dei passeggeri del piroscafo. Il trombettista proverà a convincere Novecento, nato e cresciuto su quella nave, a scendere a terra. Anni dopo riceverà una lettera: la nave Virginian è diventata inutile e bisognerà farla affondare, ma Novecento è irremovibile, preferirà restare sulla nave, il suo vero unico mondo. L’ingresso allo spettacolo in programma in programma alle 21:00 è libero e gratuito. Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 320 3509376, info@teatrolaboratoriobrescia.net.

Per famiglie

Sabato 12 ottobre il Museo della Carta di Toscolano Maderno (via Valle delle Cartiere 57/59) ha organizzato Mille e una...storie di carte! Una mattinata da trascorre insieme accompagnati delle letture con Kamishibai. A seguire, i bambini insieme ai loro genitori avranno modo di partecipare ad alcuni laboratori creativi centrati sul tema dell’autunno. I baby ospiti potranno immergersi nell’ambiente della Valle delle Cartiere per capire come cambiano i colori della natura. L’appuntamento è alle ore 10:30. Le attività sono adatte alle famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni. La partecipazione costa 5 euro. Per maggiori informazioni e prenotazioni chiamare lo 0365641050 o scrivere a info@valledellecartiere.it-. Le attività sono disponibili solo su prenotazione.