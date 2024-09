Torna GreenLand Festival: spettacoli per dodici comuni

Arte per tessere le cure. Cura significa dedicare tempo alle nostre emozioni, alla comunità e al nostro territorio. É il filo conduttore della terza edizione di GreenLand Festival, curato da Fabbrica Sociale del Teatro, Teatro Telaio e Bazzini Consort che dal 21 settembre al 7 dicembre proporrà, in dodici Comuni un calendario multidisciplinare, di teatro, danza, musica, circo, teatro ragazzi.

Gli spettacoli

«L’arte è un diritto fondamentale delle persone, capace di stimolare il pensiero e farci volare verso mondi possibili», premette la co-direttrice artistica, Stefania Dolcini. Diversità di generi ma anche di format, che coinvolgono gli spettatori e i luoghi. Come lo spettacolo «Acqua. Primo Capitolo di uno spettacolo idrofilo», di La Ribalta Teatro che apre il calendario il 21 settembre al Parco del Maglio di Ome; «L’imbarazzo dell’Infinito» di Officine Papage per spettatore solo; la performance collettiva di danza «Il flusso delle cose», curata da Manuela Bondavalli; «Italia ‘90» della Compagnia Ortika, un dialogo tragicomico di tre generazioni al femminile; e «Dall’altra parte di Zerogrammi», con protagonista una coppia di mezza età che vive tra due Paesi confinanti e in guerra.

Teatro Telaio spiega Maria Rauzi, co-direttrice artistica, cura in particolare gli otto spettacoli di Teatro ragazzi e per le famiglie. Da segnalare «Ouverture des saponettes» di Studio Ta - Daa!, premiato nei festival di tutto il mondo; «Scusa» di Collettivo Clochard, compagnia di danza che impegna anche artisti disabili; «C'era due volte un piede», di Veronica Gonzales, artista italo-argentina i cui piedi si trasformano in buffi personaggi e Terzo Studio progetti; «Il custode del Natale», nuova produzione di Teatro Telaio.

Bazzini Consort, ricorda il presidente dell’omonima associazione, il maestro Ruggero Ruocco, proporrà, con altri musicisti, quattro concerti con repertori molto conosciuti ma anche contemporanei e sperimentali. Giovanni Mori, divulgatore e attivista per il clima, terrà gli incontri dedicati a temi di attualità, sostenibilità ambientale, economia circolare e diritti sociali. Informazioni e prevendita: info@greenlandfestival.it. I biglietti degli spettacoli posso essere acquistati online sul sito oppure nel luogo delle rappresentazioni trenta minuti prima dell’evento.