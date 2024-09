Torna «Erbusco Teatro»: il 23 ottobre si parte con Bergonzoni

Alessandro Bergonzoni (il 23 ottobre con «Arrivano i Dunque»), Ottavia Piccolo (7 novembre con «Matteotti. Anatomia di un fascismo») e Giuseppe Cederna (14 novembre, con «Marcovaldo») sono i primi nomi messi sul piatto da Erbusco Teatro, rassegna franciacortina pronta a riempire, per la sesta edizione consecutiva, il teatro comunale di via Verdi.

Le proposte

Gli appuntamenti sono stati presentati ieri presso la Fondazione Asm di Brescia dalla presidente della Pro loco di Erbusco, Francesca Gatti: «Offrire eventi culturali è un mezzo essenziale per favorire l’interazione sociale e la diffusione della conoscenza. La cultura, oggi più che mai, ha un ruolo cruciale nel riconquistare e valorizzare spazi di condivisione per la cittadinanza. Vogliamo che il teatro diventi luogo di incontro e di scambio, dove le persone possano condividere fisicamente non solo gli spazi, ma anche i pensieri e i saperi».

Rispetto all’anno scorso viene aggiunto uno spettacolo, per una rassegna che andrà avanti fino all’8 dicembre. Soddisfatto il direttore artistico, Vittorio Pedrali: «Ogni anno cerchiamo qualcosa di più nel nostro percorso di ricerca e affinamento. Le proposte selezionate cercano di dare attenzione al meglio della drammaturgia italiana contemporanea, calandoci nella realtà quotidiana».

Il cartellone

Giuliana Musso e Maria Ariis

Come accadrà il 29 novembre con Giuliana Musso e «Dentro. Una storia vera se volete»: l’incasso sarà devoluto all’associazione contro la violenza sulle donne Rete di Daphne.

Completano il calendario, l’11 dicembre, «Le volpi» con Manuela Mandracchia, Giorgio Colangeli e Federica Ombrato e due appuntamenti per i più piccoli: il 23 novembre «La conta di Natale» con Claudio Milani e Arianna Pollini, mentre la bresciana Valeria Battaini sarà la protagonista di «Dai nonna, raccontami una storia!», progetto in due fasi: «Il 26 ottobre in biblioteca – spiega Anna Lussana, responsabile del progetto per la Pro loco – raccoglieremo le fiabe che verranno poi messe in scena l’8 dicembre».

Da oggi il rinnovo degli abbonamenti, poi le fasi di vendita libera. Info: prolocoerbusco.it o 030.7268145. ​​​​​​