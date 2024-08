C’è un enorme tendone da circo al Parco Castelli

Un vero e proprio tendone, come quelli dei circhi di una volta, farà da cornice da questa sera a domenica 1 settembre al primo spettacolo in programma per La Strada festival, la rassegna di circo contemporaneo promossa da Circuito Claps.

Il tendone

Per sei serate (sempre alle 21) l’appuntamento è al Parco Castelli di Mompiano, dove sotto lo chapiteau si esibirà la compagnia internazionale dalle origini italo-francesi Circo Zoè.

L'ingresso del tendone - Foto Comune di Brescia/Christian Penocchio

La compagnia, che lo scorso anno a Bergamo, in occasione di Capitale della Cultura, ha incantato il pubblico con un susseguirsi di sold-out, approda ora a Brescia con «Deserance», uno spettacolo destinato alle famiglie e ad un pubblico di tutte le età.

Lo spettacolo

Sotto il tendone, musica dal vivo, canto e racconti si alterneranno a numeri incredibili di acrobatica ed equilibrismo: lo sguardo, dal basso della pista, si alza fino alla punta dell’altissimo palo cinese, per poi trovarsi spiazzato in altri incredibili momenti mozzafiato in cui gli artisti sembrano sbucare da ogni angolo, coinvolgendo gli spettatori letteralmente a 360 gradi.

Gli acrobati e i musicisti di Circo Zoè

Lo spettacolo replicherà ogni sera, da oggi a domenica 1 settembre, alle 21 (ingresso intero 15 euro, riduzioni varie) e si terrà anche in caso di pioggia. Autori e protagonisti sono Simone Benedetti, Anouck Blanchet, Federico Ceragioli, Adrien Fretard, Maria Reis, Chiara Sicoli, con la musica di Jean Stengel, Diego Zanoli, il canto di Camilla Corsi e i tecnici Rio Ballerani e Yoann Breton.

Gli appuntamenti del festival

Il festival proseguirà dal 12 settembre in centro storico, nel quartiere del Carmine.

Il 12 e 13 settembre alle 17 davanti alla chiesa del Carmine Eléctrico 28 in «The Frame». Il 14 e il 15, alle 20.30 davanti al cinema Eden di via Bixio «MDR - Morto dal ridere» con Los Galindos. Dal 13 al 15 settembre in piazza Rovetta/largo Formentone la giostra di Teatro Necessario (orari variabili). Dall’8 all’11 settembre, infine, workshop e laboratori a cura di Centopercentro LAB in contrada del Carmine.

Info: claps.lombardia.it, alla mail segreteria@claps.lombardia.it, e al numero telefonico 030- 8084751.