Torna il festival teatrale «Trame» e parla agli adolescenti

Teatro per ragazzi, certamente, con un’attenzione particolare al pubblico degli adolescenti. E non solo spettacoli, ma anche laboratori, convegni, tavole rotonde e una mostra. Torna dal 5 al 14 febbraio il festival internazionale «Trame» di Teatro Telaio, con gli obiettivi di richiamare nuovi pubblici, oltre a quelli tradizionali; aprirsi a proposte inedite e sfidanti; coinvolgere l’area ovest della città, con il Teatro Borsoni (dove il Telaio ha trovato casa), Corte dell’Era e Biblioteca Uau in via Milano, e la Rsa Vittoria-Korian di via Calatafimi.

La rassegna

Il teatro, innanzitutto, con tredici spettacoli proposti da compagnie italiane e internazionali, divisi in tre sezioni: «Primi sguardi» per i bambini da 0 a 6 anni; «Young adult» per adolescenti e giovani; «Nuove figure», sezione trasversale alle altre due, alla ricerca di linguaggi originali e possibilità artistiche nuove (il programma dettagliato sul sito). «Teatro Telaio propone sempre iniziative avvincenti ed educative» hanno sottolineato ieri alla presentazione Anna Frattini, assessora all’Istruzione e Pietro Ghetti, presidente della commissione Cultura in Loggia. Maria Rauzi, presidente di Teatro Telaio, ha ricordato che «è importante creare una comunità attraverso una proposta culturale».

Nel contenitore di «Trame» ci saranno anche laboratori, convegni e mostre. Come quella dedicata a «Marionette e burattini della collezione Monticelli» alla Rsa Vittoria (inaugurazione giovedì 5 alle 15.30; fino al 12 febbraio), e il convegno «Giovani, sport e cultura: sinergie per il benessere» con il campione di pallavolo Andrea Zorzi (7 febbraio, alle 17.30 al Borsoni), momento conclusivo dell’iniziativa «Che spettacolo lo sport!» promossa per le Olimpiadi Milano – Cortina. Allo sport sono dedicati anche due spettacoli: «Liberatutti» e «Spqrt».

Gli incontri

Il convegno «Il ruolo dei nidi e delle scuole dell’infanzia, tra cura, accudimento e comunità» (10 febbraio alle 18.30) e la tavola rotonda «Accessibilità e inclusione nel teatro per le nuove generazioni: sfide e opportunità» (12 febbraio alle 19.30) entrambi al Borsoni, sono frutto dei progetti di inclusione di Teatro Telaio sul territorio. La Biblioteca Uau ospiterà il workhop in lingua inglese «Playing Shakespeare: Romeo and Juliet» per gli over 14 (9 febbraio, ore 9.30 e 11).

«Vogliamo puntare ai pubblici che con più difficoltà raggiungono il teatro, come adolescenti e giovani adulti» ha spiegato la direttrice artistica, Gessica Carbone. A loro sono rivolti gli aperitivi Spuntini critici, a Corte dall’Era, momenti di confronto con gli organizzatori e gli artisti dopo gli spettacoli (5, 6, 11, 13 febbraio alle 19.30).

Sul sito anche informazioni su prenotazioni (obbligatorie) e acquisto dei biglietti.