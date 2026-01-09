Profumi, fotografia o tributo a Callas: cosa fare nel weekend bresciano

Questo fine settimana Brescia offre appuntamenti per tutti i gusti. I teatri della città faranno emozionare grandi e piccini, mentre chi ama la storia può scoprire il Castello di Brescia o lasciarsi incuriosire da originali visite guidate dedicate al mondo di speziali e alchimisti. In programma anche iniziative per gli appassionati di fotografia e per chi desidera esplorare la musica e le storie di artisti davvero intramontabili. In questo articolo si offre una panoramica degli eventi in programma da venerdì 9 a domenica 11 gennaio, selezionati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

I segreti del Falco d’Italia: visita guidata al Castello di Brescia

Sabato 10 gennaio alle 17.30 è in programma I segreti del Falco d'Italia: Visita Guidata al Castello di Brescia, con ritrovo alla stazione metro San Faustino. La visita accompagna i partecipanti alla scoperta della fortezza e della sua storia, tra strutture difensive, passaggi nascosti e spazi meno conosciuti. L’itinerario si snoda attraverso parchi, antichi edifici e camminamenti sotterranei, toccando luoghi significativi come il Parco della Montagnola, il Forte del Soccorso, il Piazzale della Locomotiva, il Mastio Visconteo e la Torre dei Francesi. Il tour ha una durata di circa un’ora e mezza ed è condotto da guide turistiche abilitate. La partecipazione ha un costo di 15 euro. Per info: 353 4660340, info@italia-intour.com.

«La Divina», tributo a Maria Callas al Teatro Le Muse di Flero

Sabato 10 gennaio alle ore 21 il Teatro Le Muse di Flero ospita «La Divina», uno spettacolo-tributo dedicato a Maria Callas, figura centrale della storia dell’opera lirica. La serata alterna musica e racconto, ripercorrendo alcuni dei momenti più significativi della carriera artistica e della vita personale del soprano. Al pianoforte Edmondo Mosè Savio accompagna le voci di Chiara Milini e Federica Grumiro, in un percorso musicale nel repertorio operistico, da Bellini a Verdi, da Puccini a Bizet. La narrazione è affidata a Marta Visconti, mentre la parte coreografica vede la partecipazione della ballerina Simona Veneri. I biglietti hanno un costo di 12 euro (intero) e 10 euro (ridotto). Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 380 5821973 o scrivere a prenotazioni.lemuse@gmail.com.

Tra profumi e veleni: visita guidata tra alchimisti e speziali di Brescia

Sabato 10 gennaio alle ore 15 è in programma la visita guidata Tra Profumi e Veleni: Alchimisti e Speziali di Brescia, un itinerario urbano che conduce alla scoperta delle botteghe storiche e dei luoghi legati alla nascita della farmacia e della medicina tradizionale. Attraverso aneddoti e curiosità, la visita approfondisce le tecniche degli speziali, le ricette utilizzate per la cura delle persone e i risvolti più oscuri legati all’uso dei veleni. La visita ha una durata di circa un’ora e mezza ed è condotta da guide turistiche abilitate. Il ritrovo è fissato all’ingresso del Duomo Vecchio. Il costo di partecipazione è di 15 euro. Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 353 4660340, info@italia-intour.com.

Inaugurazione delle mostre fotografiche alla Cavallerizza

Sabato 10 gennaio alle ore 18.30 la Cavallerizza – Centro della Fotografia Italiana di Brescia inaugura due nuove mostre fotografiche. L’appuntamento segna l’avvio delle esposizioni Collezione Antonio Comini. Un progetto da custodire e Métropolitanian di Lisetta Carmi, a cura di Giovanni Battista Martini. La prima si compone di circa ottanta opere che riflettono su corpo, identità e collezionismo come responsabilità culturale; la seconda si snoda lungo un percorso di 42 fotografie in bianco e nero scattate nella metropolitana di Parigi nel 1965, che restituiscono con uno sguardo essenziale l’umanità sospesa degli spazi sotterranei. L’ingresso è libero. Per saperne di più chiamare il numero 366 3804795 o scrivere a info@cavallerizzafotografia.it.

«Jack, il ragazzino che sorvolò l’oceano» al Teatro Borsoni

Domenica 11 gennaio il Teatro Borsoni accoglie «Jack, il ragazzino che sorvolò l’oceano», uno spettacolo pensato per bambini dai 4 anni in su, in scena con doppio appuntamento alle ore 16 e alle 18. Il protagonista non è più il bambino della celebre fiaba inglese che sconfigge l’orco, ma un Jack cresciuto e ingegnoso. Ispirandosi alla figura di Charles Lindbergh, il primo pilota ad attraversare in solitaria l’oceano Atlantico, lo spettacolo intreccia racconto, nuove tecnologie e artigianalità teatrale. In scena, un’attrice dà vita alla storia, accompagnando il pubblico in un viaggio fatto di mondi immaginari e avventure emozionanti. I biglietti hanno un costo di 7 euro per adulti e bambini sopra i tre anni e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni chiamare il numero 030 2928617 o scrivere a info@centroteatralebresciano.it.

«Rino Gaetano - Sempre più blu», documentario al Cinema Comunale di Leno

Sabato 10 gennaio alle ore 21 il Cinema Comunale di Leno propone la proiezione del documentario «Rino Gaetano - Sempre più blu», diretto da Giorgio Verdelli e dedicato a una delle figure più originali della musica italiana. Il film ripercorre la carriera e la personalità dell’artista scomparso prematuramente ma ancora oggi capace di parlare al presente attraverso testi, ironia e visione critica della realtà. Il racconto è arricchito dalle testimonianze di Lucio Corsi, Claudio Santamaria, Dario Brunori e Valeria Solarino, che contribuiscono a restituire un ritratto sfaccettato del cantautore. Biglietto intero 5 euro, 4 il ridotto. Per informazioni: paxfilms@libero.it.

We Will Rock You, quando il rock diventa libertà

Sabato 10 gennaio alle 21 il Teatro Clerici si trasforma in un’arena rock con We Will Rock You, il musical che celebra la musica immortale dei Queen. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, lo spettacolo torna in scena con un cast completamente rinnovato e la regia di Michaela Berlini. Scritto da Ben Elton insieme a Roger Taylor e Brian May, e prodotto da Claudio Trotta, We Will Rock You è ambientato in un futuro distopico in cui l’omologazione ha cancellato ogni forma di creatività. Le canzoni dei Queen si intrecciano a una narrazione attuale e potente, dando vita a un vero e proprio inno alla ribellione, al sogno e al coraggio di essere sé stessi. I biglietti sono disponibili su TicketOne e Ticketmaster a partire da 25 euro + commissioni. Per info: info@zedlive.com.

Cult Movie Night: musica e cinema si incontrano

Venerdì 9 gennaio il Cinema Moretto propone una serata speciale dedicata ai grandi cult del cinema e alle loro colonne sonore più iconiche. Cult Movie Night. Le colonne sonore che hanno fatto la storia è un appuntamento che unisce musica dal vivo e grande schermo: la serata si apre alle 20 con il concerto della Luca Artioli Cult Movie Orchestra, in programma nel cocktail bar del cinema con ingresso libero, per un viaggio musicale tra le colonne sonore più celebri della storia del cinema. Alle 21.30, in sala Super, spazio alla proiezione di Lo chiamavano Trinità, caposaldo del western all’italiana. Il biglietto per la proiezione del film ha un costo di 15 euro. Cliccare qui per i biglietti. Per informazioni scrivere a cinemamoretto@ilregnodelcinema.com.