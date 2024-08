La magnetica Sonia Bergamasco per la leggendaria Duse

Enrico Danesi

Al Vittoriale piove (sui volti silvani) e l’attrice chiama gli spettatori sul palco

2 ' di lettura

Sonia Bergamasco al Vittoriale - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Sonia Bergamasco al Vittoriale - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Sonia Bergamasco al Vittoriale - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Sonia Bergamasco al Vittoriale - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Sonia Bergamasco al Vittoriale - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Sonia Bergamasco al Vittoriale - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Sonia Bergamasco al Vittoriale - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Sonia Bergamasco al Vittoriale - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Sonia Bergamasco al Vittoriale - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Sonia Bergamasco al Vittoriale - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Sonia Bergamasco al Vittoriale - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Sonia Bergamasco al Vittoriale - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Sonia Bergamasco al Vittoriale - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Sonia Bergamasco al Vittoriale - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Sonia Bergamasco al Vittoriale - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Sonia Bergamasco al Vittoriale - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Sonia Bergamasco al Vittoriale - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Sonia Bergamasco al Vittoriale - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Sonia Bergamasco al Vittoriale - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Sonia Bergamasco al Vittoriale - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Sonia Bergamasco al Vittoriale - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Sonia Bergamasco al Vittoriale - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Una performance magnetica, di abbacinante intensità, diversa da come avrebbe dovuto essere, ma infine unica. Pioveva forte, l’altra sera al Vittoriale, per la lettura teatrale «La Duse e noi. Ritratto plurale di un’artista»; e di fronte a spettatori (oltre 400, alcuni attrezzati con impermeabili e ombrelli, altri senza protezione) sparpagliati nell’anfiteatro in cerca di una copertura di fortuna, la splendida Sonia Bergamasco – attrice per il cinema, regista e interprete per il teatro – ha preso