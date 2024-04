«Se bastasse l’amore», una mamma racconta il calvario della figlia nell’anoressia

Elisa Fontana

La docente Arianna Gnutti di UniBs: «Maria Beatrice ce l’ha fatta, ma troppe ragazze senza cure e spazi»

4 ' di lettura

L'autrice Arianna Gnutti

«Se bastasse l’amore. Una storia vera di anoressia e speranza», il libro vincitore dell’ultima edizione del Premio letterario Angelo Zanibelli - La parola che cura (sezione opera inedita), in uscita martedì per Piemme, è stato scritto da Arianna Gnutti, docente bresciana all’Università degli Studi e «approvato lettera dopo lettera, parola per parola, riga per riga, da Maria Beatrice». Maria Beatrice è sua figlia. Oggi ha quasi diciassette anni e sta meglio, ma a tredici anni la sua mente e il su