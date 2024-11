Al Teatro Grande torna a splendere la Sala delle Statue

Anita Loriana Ronchi

Recuperate le decorazioni della volta. Il sovrintendente Angelini: «Prossimo step l’intervento sulle porte dei palchi»

La volta dipinta della Sala delle Statue - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Erano stati i primi segnali di una scoperta, che faceva intravvedere la presenza di quadrature pittoriche di cui non si sospettava l’esistenza, a posticipare la conclusione dei lavori di restauro della Sala delle Statue, previsti per l’autunno 2022. E a far decidere di approfondire l’indagine sulla volta della grande sala che precede il vestibolo di accesso al Teatro Grande di Brescia. Un intervento grazie al quale sono stati riportati alla luce, dopo oltre un secolo, circa 1000 mq di superfici