Il libro «La stella di Andra e Tati» in edicola con il GdB

Nella notte più buia della storia dell’umanità, questa è la vera storia di due sorelline: troppo piccole per capire l’incubo della deportazione ad Auschwitz, ma capaci di non perdere mai la speranza e il coraggio. Unite e salvate dall'amore dell’una per l’altra. Dal 25 gennaio il libro «La stella di Andra e Tati» di Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro (Il Sole 24 Ore; pp.160), di cui le sorella Bucci hanno curato la prefazione, è in edicola con il Giornale di Brescia a 10 euro, più il quotidiano.

La trama

Quando anche gli ebrei italiani iniziano a essere deportati nei campi di concentramento nazisti, Andra e Tati Bucci sono solo due bambine. La loro vita viene sconvolta. Troppo piccole per capire, le sorelline si ritrovano sole e piene di paura. In quel buio senza fine, però, trovano la forza di resistere, unite e salvate dall’amore l’una per l’altra.

Il libro racconta con delicatezza e profondità il dramma della deportazione ad Auschwitz, visto attraverso gli occhi di due bambine. La loro storia è una testimonianza di speranza e resilienza, che invita a riflettere sul valore della memoria.

Chi sono gli autori

Alessandra Viola è giornalista, sceneggiatrice e autrice di romanzi, saggi e programmi Rai per adulti e bambini.

Rosalba Vitellaro è sceneggiatrice, scrittrice, autrice e regista di documentari, cortometraggi e cartoni animati per diversi produttori, tra cui Rai Fiction e Rai Cinema.