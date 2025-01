Nove donne, «Eroine della libertà»: il libro in edicola con il GdB

Un viaggio nella storia ebraica attraverso le vite di nove donne, che hanno fatto la Storia. Da Gracia Mendes a Golda Meir, da Hedy Lamarr a Rita Levi-Montalcini: loro sono le protagoniste di «Eroine della libertà» (Il Sole 24 Ore; pp.157). Il libro di Elisabetta Fiorito è in edicola dal 23 gennaio con il Giornale di Brescia al costo di 12,90 euro, più il prezzo del quotidiano.

Le storie di nove donne ebree

Il volume offre uno spaccato dell’epopea ebraica al femminile, tracciando le vite di nove donne ebree che hanno segnato la storia con la loro tenacia, il loro coraggio e la loro libertà d’azione.

Le protagoniste di questo straordinario mosaico di esperienze si raccontano in prima persona, offrendo un viaggio nel tempo e nello spazio che parte da Myriam – unico personaggio immaginario – una donna del Ghetto di Roma testimone del rogo di Giordano Bruno, fino a Magda, che arriva a Roma dopo la cacciata degli ebrei dai paesi arabi a seguito della guerra dei Sei Giorni.

Tra le figure storiche troviamo Gracia Mendes, mercantessa e mecenate di origine portoghese, che sfidò l’Inquisizione, e Anna Del Monte, imprigionata nella Casa dei Catecumeni di Roma. L’epoca dell’emancipazione viene raccontata attraverso Amelia Pincherle Rosselli, prima drammaturga italiana, e Hedy Lamarr, diva di Hollywood e inventrice di una tecnologia pionieristica. Rita Levi-Montalcini, premio Nobel per la Medicina, porta la narrazione verso il mondo della scienza, mentre Ada Sereni, organizzatrice dell’immigrazione clandestina degli ebrei sopravvissuti alla Shoah, e Golda Meir, una delle fondatrici dello Stato d’Israele, completano il racconto.

Ogni storia è una testimonianza di resilienza, sacrificio e libertà, offrendo al lettore un’occasione per riflettere sulla memoria e sul ruolo delle donne nella lotta contro pregiudizi e persecuzioni. Un racconto che attraversa secoli di storia e che invita a non dimenticare.

Chi è Elisabetta Fiorito

È cronista parlamentare a Radio 24 dalla sua fondazione e vicecaposervizio. Ha svolto il praticantato in Canada al Corriere Canadese, ha lavorato all’Ansa e a Radio Capital. Collabora con Shalom, la rivista della Comunità ebraica di Roma. Giornalista professionista dal 1996, è anche conduttrice di programmi radiofonici e drammaturga, vincitrice di due premi Fersen. Tra i suoi libri: il romanzo «Carciofi alla giudia» (Mondadori, 2017), «Amori e Pandemie» (Il Sole 24 Ore, 2021), «Golda» (la Giuntina, 2024). Per Ebraica – Festival internazionale di Cultura ha scritto: nel 2022 per Rosaria De Cicco «Eroine della Libertà»; nel 2023 per Paola Minaccioni «Elena la Matta» e nel 2024 per Pamela «Villoresi Golda e l’Italia». Per Radio 24 ha realizzato il podcast «La razzia per gli 80 anni del rastrellamento del Ghetto di Roma». Per il suo impegno contro l’antisemitismo nel 2024 ha ricevuto il premio Giglio per la Pace e la libertà di stampa.