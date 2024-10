Quattro commedie e un musical per la rassegna «Autumn Leaves 2024»

A quattro commedie brillanti, che alternano umorismo raffinato a ironia dolce-amara, è affiancato un vero e proprio musical, eseguito dal vivo in lingua originale. È la rassegna teatrale «Autumn Leaves 2024», dedicata al percorso Maschere&Sorrisi, promossa dall’associazione Igs I Girasoli e patrocinata dal Comune di Brescia.

I teatri

Gli spettacoli proposti sono di compagnie amatoriali, quattro veronesi e una bresciana, e si terranno a Brescia in tre teatri: IdraTeatro di Via Moretto, il Teatro DerMast a Fiumicello e l’Auditorium San Barnaba di corso Magenta.

Il programma

Il debutto sarà sabato 12 ottobre a Idra Teatro, con «Morto un marito se ne fa un altro....» della Compagnia teatrale Micromega con protagoniste tre giovani vedove. Si proseguirà il 19 ottobre, sempre a Idra Teatro, con «We want to break free» di Cmt Musical Theatre Company, un musical inno alla resistenza e alla speranza.

Due gli spettacoli a novembre al Teatro Der Mast: «Due dozzine di rose scarlatte» di Amici Teatro dell’Attorchio, un classico della commedia degli equivoci (domenica 11 novembre) e «Un cretino è per sempre» della Compagnia teatrale Estravagario, una commedia brillante dai toni dolci e amari (domenica 17 novembre).

Chiuderà mercoledì 4 dicembre al San Barnaba la compagnia bresciana Dadi Truccati con «La compagnia», una commedia che riflette sui temi del potere.

Modello

L’obiettivo, spiega il presidente di Igs I Girasoli, Marcello Bartolini, è lavorare per portare a Brescia lo stesso modello sperimentato con successo in altre città come Verona. Ovvero creare un rapporto tra compagnie teatrali, soprattutto amatoriali, e teatri per organizzare un cartellone estivo.

Ermanno Regattieri, vicepresidente de l’Estravagario, racconta come è nata l’esperienza veronese citata da Bartolini: «Il Comune mette a disposizione gratuitamente tre spazi, due chiostri e un cortile, per le compagnie amatoriali veronesi. È nata così la rassegna “Teatro nei cortili”».

I biglietti della rassegna possono essere acquistati alla biglietteria dei teatri un’ora prima dell’inizio degli spettacoli, che è alle 21. Prenotazioni: info@igirasoli.eu, 3396864011.