La nuova stagione del Teatro Idra nel segno della condivisione

Paola Gregorio

Non solo Wonderland Festival, ma anche formazione e progetti rivolti ai giovani. Il direttore artistico D’Antonio: «Il teatro per noi non è solo spettacolo»

Al via la stagione 2024/2025 del Teatro Idra - Ufficio stampa Teatro Idra © www.giornaledibrescia.it

Lo sguardo è rivolto ai giovani, al ricambio generazionale, alla drammaturgia contemporanea. La testimonianza è la nascita, nel 2022, con il supporto di Fondazione Asm, della Cooperativa Performing Art Factory che si dedica alla gestione di servizi legati alla cultura, alla formazione e alla crescita professionale. Condivisione La parola chiave della nuova stagione di Idra Teatro è «condivisione». Con la città, con le istituzioni, le associazioni, gli artisti, le aziende. Perché Idra concepisce