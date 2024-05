Quando Naval’nyj scrisse: «Ognuno può fare qualcosa, non abbiate paura»

Claudio Baroni

In anteprima mondiale Scholé pubblica gli scritti del dissidente-martire collezionati in antologia. Venerdì 24 maggio l’incontro alla Pace

A Roma una fiaccolata per ricordare Aleksej Naval’nyj all’indomani della sua morte

«Alla fine della fiera dovrà apparire in Russia qualcuno che non mente...». Così Aleksej Naval’nyj spiegava perché era tornato a Mosca pur sapendo quanto rischiava. Dopo essere stato imprigionato e condannato, dopo essere stato avvelenato e aver rischiato di morire, perché tornare? «Il dilemma tornare o non tornare non si è mai posto – scriveva –, non c’è stata discussione, per la semplice ragione che io non avevo mai deciso di andarmene». Aveva promesso a chi aveva il coraggio di scendere in pi