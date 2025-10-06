Giornale di Brescia
Abbonati
CulturaBrescia e Hinterland

Quando Kafka venne a Brescia: è uscita la graphic novel in italiano

Nada El Khattab
Il libro è un insieme di illustrazioni grafiche, didascalie e fotografie di quando l’autore venne in terra bresciana in occasione del «Circuito Aereo» a Montichiari
La copertina della graphic novel - Foto Ufficio Stampa BCC Agrobresciano
La copertina della graphic novel - Foto Ufficio Stampa BCC Agrobresciano
AA

È bresciana la traduzione in italiano della graphic novel di Moritz Von Wolzogen che racconta di quando Franz Kafka venne in terra bresciana per assistere alle esibizioni di volo a Montichiari nel lontano 1909. Pubblicata in Germania nel 2022 a firma di Moritz Von Wolzogen con la posftazione di Reiner Stach, ora è stata tradotta per la Compagnia della stampa Massetti e Rodello (18 pagine, 15 euro) ad opera di Lorenzo Gafforini, Lidiia Astapenko e Sergio Comini con il titolo «Franz Kafka – Aeroplani a Brescia. Un reportage grafico di Moritz Von Wolzogen».

Attraverso illustrazioni grafiche, didascalie e fotografie, il libro dà vita alle vicende e agli aneddoti che lo scrittore ha vissuto durante quel curioso viaggio, insieme ai suoi amici. Il testo è stato presentato in occasione del Librixia ieri, domenica 5, nello stand Agrobresciano Arena in piazza Vittoria ed è stato sostenuto da BCC Agrobresciano, mentre la produzione è stata coordinata dall’associazione Cieli Vibranti.

La storia

Tutto ha inizio il 9 settembre del 1909: il giovane Kafka è in vacanza a Riva del Garda insieme all’amico Max Brod e a suo fratello Otto quando legge sulla Sentinella Bresciana la notizia di una gara di volo a Montichiari. Immediata la reazione di entusiasmo dei tre che decidono così di partire per la cittadina bresciana.

Su suggerimento dell’amico Brod, Kafka scrive tutte le sue osservazioni di quella memorabile giornata – in cui incontra Gabriele D’Annunzio, Giacomo Puccini e il pilota Glenn Hammond Curtiss – in un articolo uscito il 29 settembre dello stesso anno sulla rivista praghese «Bohemia». Negli anni il reportage è stato pubblicato più volte, nel 2021 anche dall’editrice Morcelliana. Dalla graphic novel, ora tradotta in italiano, ci si aspetta di ampliare il pubblico di lettori.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
graphic novelFranz KafkaAeroplani a BresciaMontichiariLibrixiaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario