Ponte di Legno, 4 super ospiti per il festival «Sentiero invisibile»

Mario Tozzi, Ilaria Capua, Carlo Cottarelli ed Enrico Galiano: sono i quattro ospiti «top» che si incammineranno lungo il «Sentiero invisibile» di Ponte di Legno. La nuova edizione del festival, che da tre anni porta in alta Valcamonica nomi noti del panorama letterario, giornalistico, artistico e scientifico, in un dialogo tra saperi e idee in un’epoca che necessita di ripartire dal dialogo e dalla condivisione.

A differenza che in passato, quando i personaggi sono intervenuti uno dietro l’altro a fine agosto, quando la località è zeppa di turisti, quest’anno si è deciso di dividere in due: una coppia il 26 e 27 luglio e l’altra il 23 e 24 agosto, sempre alle 21 palazzetto dello sport dalignese. Confermata la mini rassegna «Percorrendo il sentiero», due aperitivi con gli autori il 27 luglio e il 24 agosto alle 17.30 in piazza XXVII Settembre.

Il programma

L’apertura del festival è affidata il 26 luglio a Galiano, docente e scrittore apprezzato da famiglie e studenti, che parlerà di «Giovani, scuola e futuro: vasi da riempire o fuochi da accendere?», in una lezione sull'arte di educare. Il giorno successivo appuntamento al bar Roma con Ilaria Dondi e Nadia Busato per la presentazione del libro «Libere di scegliere se e come avere figli», mentre la sera sarà protagonista Capua, virologa e docente della Johns Hopkins University, con «Salute circolare, un modo di pensare».

Il Sentiero invisibile prosegue ad agosto, quando il 23 sarà ospite Cottarelli con il suo volume «Dentro il palazzo. Cosa accade davvero nelle stanze del potere», per esaminare lo stato della nostra politica. Il 24 nuovo doppio appuntamento: alle 17.30 con l’autore bresciano Filippo Ronca, moderato da Lorenzo Gafforini, per parlare del libro «Sembra che presto annegherò», mentre al palazzetto ci sarà Mario Tozzi, primo ricercatore Cnr e divulgatore scientifico, per un incontro dal titolo «Mercanti di dubbi, le vere ragioni del negazionismo climatico».

Il festival, diretto da Stefano Malosso, è un progetto dell’associazione OltreConfine con proloco e biblioteca. Tutti gli incontri sono gratuiti, per info www.ilsentieroinvisibile.it o 331-7148895.