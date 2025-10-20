Paleontologia, traumi e danza: D’Agostin all’Odeon con «Asteroide»

Elisa Fontana

Il performer due volte premio Ubu porta martedì a Lumezzane la sua «partitura per voce e corpo»: «Racconto dei traumi inattesi, come l’asteroide che colpì i dinosauri»

3 ' di lettura

Marco D'Agostin, Asteroide

Due volte premio Ubu - come miglior performer under 35 nel 2018 e per il miglior spettacolo di danza nel 2023 – Marco D’Agostin è atteso martedì 21 ottobre, alle 20.45, al Teatro Odeon Giacinto Prandelli di Lumezzane per la Stagione 2025-2026. Il suo spettacolo «Asteroide» è una partitura per voce e corpo che attraverso la paleontologia, la danza e il sentimento vuole raccontare gli infiniti modi con i quali la vita trova sempre il modo di resistere. Sia che si tratti del pianeta, nell’istante i