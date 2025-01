Da fotografo a fotografo: «Toscani, sempre disponibile e gentilissimo»

«Disponibile e gentilissimo con i ragazzi. Per mia figlia che gli chiedeva l’autografo ma non aveva carta su cui scrivere, prese il foglietto con la scritta "riservato" da una poltrona delle prime file, e lo trasformò in "Paola! Riservata a Oliviero Toscani"». Creativo anche in quell’occasione.

Così Umberto Favretto, fotografo del nostro giornale, ricorda Oliviero Toscani, il fotografo italiano scomparso il 14 gennaio 2025. all’inaugurazione dell’anno accademico alla Laba di Brescia nel 2017. «Quando mi vide con la macchina fotografica al collo mi riconobbe come collega – aggiunge – e mi diede una pacca sulla spalla».

Toscani a Brescia

Oliviero Toscani con Lucio Dalla alla Mille Miglia - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

È una delle occasioni in cui Toscani fu nella nostra città, dove partecipò alla Mille Miglia nel 2003 (con Lucio Dalla: «Non abbiamo l’autoradio sulla vettura, ci penserà Lucio, mentre io guiderò» commentò scherzosamente) e poi di nuovo nel 2004.

Nel 2020 fu ospite di Librixia, con una riflessione sul rapporto tra immagini e società: «Tutti fanno foto. Il fotografo deve essere visionario: con la sua visione spiega agli altri ciò che gli altri hanno solo guardato».