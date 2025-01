Oliviero Toscani, il ricordo dell’amico Moretti: «Era un uomo di valori»

Daniele Piacentini

Il bresciano Vittorio Moretti conobbe il fotografo nel 2001: l’ultimo incontro nel 2023 all’Albereta di Erbusco

Il fotografo Oliviero Toscani alla presentazione di una sua mostra a Milano - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

«Ci sentivamo almeno una volta a settimana. Un legame durato un quarto di secolo; un rapporto professionale ma soprattutto umano». Non cela la commozione Vittorio Moretti nel ricordare Oliviero Toscani, morto il 13 gennaio 2024 dopo una malattia. Addio a Oliviero Toscani, una vita cercando il futuro Toscani e la Franciacorta Per un decennio – tra il 2005 e il 2015 – Toscani è stato a fianco delle aziende franciacortine nel raccontarne storia, persone e visione. Un vincolo mai interrotto, tanto c