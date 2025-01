Nel fine settimana: grandi ospiti musicali, mostre d'arte e tanto teatro

Ecco una nuova selezione dei migliori eventi in programma per il fine settimana, un'ampia varietà di proposte culturali. Dalla magia dei musical che coinvolgeranno il pubblico in emozionanti performance, alle mostre d'arte che offriranno nuovi spunti di riflessione e ispirazione, fino agli spettacoli teatrali pensati per i più giovani, capaci di stimolare la fantasia e il divertimento dei bambini e, perché no, anche dei loro accompagnatori. Un fine settimana ricco di opportunità per immergersi nella cultura, nell’arte e nel teatro, all’insegna di tante esperienze che arricchiranno il tempo libero. Gli eventi citati sono stati segnalati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Chiara Francini

Forte e Chiara è una confessione intima e autobiografica in cui l'eclettica attrice, conduttrice e scrittrice fiorentina (lo spettacolo prende spunto dal libro omonimo, pubblicato da Rizzoli nel 2023) ripercorre i momenti salienti della sua vita. Accompagnata dalle note del pianoforte del maestro Francesco Leineri, che ha scritto le musiche originali, Chiara Francini si racconta con il suo consueto umorismo sofisticato e ironico, raccontando la sua verità senza risparmiarsi, nemmeno quando si tratta di sé stessa. Ogni parola che pronuncia è autentica – ci tiene a precisarlo – come autentiche sono le riflessioni, le vulnerabilità, le esplosioni di gioia e le malinconie che pervadono il monologo. In questo viaggio si intrecciano esperienze personali e pubbliche: l'infanzia con i nonni, la famiglia, l’adolescenza, un percorso artistico costellato di sogni e sacrifici, il racconto di una ragazza di provincia che è diventata una donna consapevole della propria unicità.

Il monologo dà vita anche a una riflessione sulla tirannia del denaro e del potere che dominano i comportamenti umani e, in particolare, sulla condizione della donna, un tema a lei molto caro e discusso anche durante il suo intervento al Festival di Sanremo 2024. Si tratta di un delicato equilibrio tra realizzazione personale e desiderio di maternità. Stand-up, narrazione, satira e avanspettacolo: tutto questo si fonde in uno show che Chiara Francini sta portando con grande successo nei teatri, registrando sold-out e un pubblico entusiasta che riempie le sale.

L’appuntamento è per venerdì 24 gennaio alle ore 20:45, presso il Teatro Odeon Giacinto Prandelli di Lumezzane, in via Guglielmo Marconi 5. Il biglietto d'ingresso costa 30 euro. I posti sono limitati. Ultime prevendite disponibili presso il Punto Einaudi (via Pace 16/a) nei giorni di apertura dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00. È possibile acquistare i biglietti anche online su Vivaticket.it. In caso di sold-out, verrà predisposta una lista d'attesa per la sera dello spettacolo.

Instacabile viaggiatore

Il Teatro Colonna di via Chiusure 79 ospita Il Viaggio di Giovannino, in programma per domenica 26 gennaio alle ore 16:00. Giovannino Perdigiorno è un instancabile viaggiatore, sempre in movimento: si sposta in automobile, in moto, in monopattino, a piedi, in aereo, in dirigibile, con il carrettino, in treno, sia con il diretto che con l’accelerato. Eppure, non ha ancora trovato il paese perfetto…Giovannino è alla ricerca di un luogo dove non esistano errori, e per trovarlo percorre terre straordinarie, incontrando persone di mondi insoliti, con nasi a forma di pipa o che rimbalzano come palle di gomma, abitanti di frigoriferi o di case di cioccolato.

Ogni incontro gli offre una nuova lezione, facendogli capire che l’essenza del viaggio non sta nella ricerca della perfezione, ma nella crescita che questo porta. Scopre che anche l’errore fa parte del cammino, che è come una caduta, ma un vero viaggiatore ha sempre la forza di rialzarsi e andare avanti. Il viaggio di Giovannino è un’esperienza poetica e divertente, che affronta due grandi temi: il viaggio come metafora della vita e l’incontro come apertura al diverso. Lo spettacolo è adatto ai bambini dai 6 anni in su. Ingresso a 7 euro con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni cliccare qui. Per saperne di più chiamare il numero 030 46535.

Grease

Grease continua a essere il musical più amato, da vedere almeno una volta nella vita. Creato da Jim Jacobs e Warren Casey, con la regia di Saverio Marconi e la regia associata di Mauro Simone, lo spettacolo è una festa travolgente che conquista il pubblico italiano, dando vita alla musical-mania e trasformandosi in un vero e proprio fenomeno pop. Un cult che attraversa le generazioni e, con oltre 2.000.000 di spettatori dal suo debutto, continua a rinnovarsi stagione dopo stagione, restando sempre attuale e apprezzato, in particolare dalle nuove generazioni che si riconoscono nella storia di amore e amicizia, dal forte messaggio inclusivo.

Sul palco del Teatro Clerici (ex Teatro Morato), 18 giovani talentuosi performer, uniti dalla passione per la danza, il canto e la recitazione, rivisitano i personaggi che sono diventati vere e proprie icone di generazione: Sandy, dalla voce travolgente e dal volto angelico, Danny, il rubacuori irresistibile, le Pink Ladies, i T-Birds, gli studenti della Rydell High School e un originale angelo rock. I biglietti sono ancora disponibili per entrambe le date: sabato 25 gennaio alle ore 21:15 e domenica 26 gennaio ore 16:30. Biglietti a partire da 23 euro: clicca qui. Per maggiori dettagli rivolgersi al numero: 030 348888.

Musica

Lazza Torna al Number One! Dopo aver appena ricevuto il terzo Disco di Platino per l'album Locura, Lazza è pronto a tornare sul palco del Number One di Corte Franca, con una performance che inizierà alle 1.30 nella notte tra sabato 25 e domenica 26 gennaio. Il rapper, al momento uno degli artisti più in voga, sta conquistando il pubblico con numeri straordinari: il 2024 si è chiuso con un Disco di Diamante per Sirio, insieme a ben 67 Dischi di Platino e 16 d'Oro.

Nessuno, al momento, riesce a eguagliarlo nel panorama musicale italiano. Con sold-out già registrati in alcune delle tappe del suo Ouverfour Tour in Italia, tra cui Assago, Firenze e Roma, e con il concerto di San Siro del 9 luglio vicino al tutto esaurito, Lazza ha deciso di ampliare i suoi orizzonti. Il 30enne Jacopo Lazzarini, infatti, ha recentemente annunciato un tour europeo che toccherà 11 città del Vecchio Continente, tra cui Barcellona, Parigi, Londra, Monaco e Madrid, dal 7 al 29 aprile. L'ingresso costa 20 euro, con pagamento in cassa disponibile tutta la notte. L'età minima per partecipare è di 16 anni compiuti. Per informazioni: +39 347 697 8394 (Whatsapp). Qui i biglietti.

Arte e cultura

In occasione del 60° anniversario dei concerti dei Beatles in Italia, la mostra "Yesterday" rende omaggio all'eredità culturale dei Fab Four, proponendo una straordinaria selezione di fotografie firmate da alcuni dei più celebri autori e agenzie fotografiche italiane: Agenzia Farabola, Agenzia Dufoto, Maria Vittoria Backhaus, Gino Begotti, Giorgio Lotti e Carlo Orsi. "Yesterday" offre un viaggio visivo senza pari, riportando alla luce i momenti più iconici e l’atmosfera unica che ha caratterizzato uno dei capitoli più significativi nella storia della musica mondiale. La mostra sarà aperta fino al 22 marzo 2025. L’appuntamento per il weekend in arrivo è presso la Sala Danze Cortile del Mo.Ca., in via Moretto 78, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 gennaio dalle 15:00 alle 19:00. La biglietteria chiude alle 18:00. L’ingresso è libero. Per informazioni chiamare il numero 366 3804795 o scrivere a info@macof.it.

Storia

Nel weekend in arrivo ci sarà la possibilità di partecipare a visita guidata alla scoperta delle tracce lasciate dalla presenza ebraica a Brescia, un percorso che abbraccia la storia dalla Roma antica fino al 1945. Seguendo le impronte: un percorso per ricordare è un viaggio che attraversa secoli di accoglienza e persecuzione, camminando sulle stesse strade dove si sono intrecciate le vicende di questa comunità. Il tour si snoda per il centro storico di Brescia, svelando la storia degli ebrei in città: dall'antichità romana al Rinascimento, fino ad arrivare alle leggi razziali del 1938 e agli orrori della Seconda Guerra Mondiale.

I partecipanti potranno scoprire le storie degli individui protagonisti di questi eventi e i luoghi dove si sono consumate le tragedie del periodo fascista. Un'opportunità per immergersi nella memoria di una comunità che è parte integrante della storia di Brescia. La visita guidata si svolgerà sabato 25 alle ore 14:00 e domenica 26 gennaio alle ore 10:00. L’esperienza prevede un numero limitato di partecipanti, con prenotazione obbligatoria ai seguenti contatti: 348 3831984, info@oltreiltondino.it. Il costo è di 10 euro a persona.

Radici e tradizioni

Lo sleddog è uno sport affascinante che affonda le sue radici nelle tradizioni delle popolazioni artiche, dove i cani da slitta erano essenziali per il trasporto su lunghe distanze nelle terre ghiacciate. Oggi, lo sleddog è diventato uno sport invernale praticato in diverse parti del mondo, ma conserva ancora un legame profondo con le sue origini. Lo sleddog non è solo una gara di velocità, ma anche una prova di resistenza e collaborazione. I cani, lavorando insieme, superano sfide naturali, come bufere di neve e temperature estremamente basse, mentre il musher deve sempre tenere sotto controllo la sua squadra, sapendo quando rallentare, quando accelerare e come far fronte agli imprevisti. Oggi, lo sleddog è praticato anche a scopo ricreativo e turistico in molte località montane, dove le persone possono vivere l’esperienza di guidare una slitta trainata dai cani, immergendosi nella bellezza e nella serenità dei paesaggi invernali.

Questo è il tema al centro di Mostra fotografica: Sleddog, in esposizione presso il Museo Nazionale della Fotografia, in Contrada del Carmine 2F. In esposizione alcuni splendidi scatti di Fabio Cigolini –BFI: "Sirio il regalo fatto a mia figlia, avuto da un’amica, per la promozione della 1° superiore. Il Siberian husky è entrato nella nostra famiglia nel 1995 quando aveva poco più di 3 mesi ed ha riempito per ben 15 anni la nostra vita. Sirio è stato la scintilla scatenante che mi ha fatto appassionare a questo bellissimo sport che è lo sleddog, la corsa con i cani da slitta, uno sport invernale raticato su slitte trainate da cani e guidate da un conduttore, detto con termine inglese musher." La mostra è visitabile sabato 25 e domenica 26 gennaio dalle 16:00 alle 19:00. L’ingresso è libero. Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 030 49137, museobrescia@museobrescia.net.