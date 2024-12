Tener-a-mente 2025, arrivano i THE THE e la The Kenny Wayne Shepherd Band

Dopo l’annuncio del concerto dell’artista anglo-libanese Mika, il festival Tener-a-mente 2025 si arricchisce di due altri importanti appuntamenti. Sono infatti state annunciate le esibizioni dei leggendari THE THE capitanati da Matt Johnson e della The Kenny Wayne Shepherd Band. Entrambe le date, sabato 28 giugno alle 21.15 saliranno sul palcoscenico del Vittoriale di Gardone Riviera i THE THE mentre domenica 27 luglio alla stessa ora sarà il turno della The Kenny Wayne Shepherd Band, rappresentano l'unica occasione per vedere gli artisti in Italia.

I biglietti saranno disponibili per entrambi i concerti, in anteprima per gli iscritti alla newsletter del festival, dalle 10 di domani, giovedì 5 dicembre. La vendita generale aprirà invece venerdì 6 dicembre alle 10 sul sito www.anfiteatrodelvittoriale.it. Per informazioni: info@anfiteatrodelvittoriale.it.