Sanremo, a vestire Enrico Nigiotti è la bresciana Caterina Adele Michi

Essenziale, ma selvaggio. Semplice, ma elegante. Maschile, ma sensibile. Enrico Nigiotti, il cantautore livornese in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano «Ogni volta che non so volare», è così. E così è anche il suo stile per il palco e fuori dal palco. Un look che parla bresciano, pur con le aspirate toscane: la sua stylist è infatti Caterina Adele Michi, consulente e buyer toscana di casa a Brescia, che da settembre cura la sua immagine.

Caterina, l’anno scorso aveva vestito Lil Jolie e Vale LP, che avevano fatto il percorso giovani. Stavolta Nigiotti sale sul palco dei big. Com'è?

Il percorso fu piuttosto simile, perché in realtà la mole di lavoro non cambia. Le ragazze dovevano fare tante promo, quindi c’era davvero moltissimo da fare. La soddisfazione c’è sempre. Ed è sempre bello tornare a Sanremo. Sono contenta.

Quando ha iniziato a collaborare con Enrico Nigiotti?

L’ho conosciuto a settembre: dovevamo lavorare alla copertina del tour e agli scatti promozionali dei concerti autunnali e invernali. Ci siamo trovati bene: siamo toscani entrambi, abbiamo sintonia. Lui è una persona genuina, pulita, una bella persona. Siamo stati bene fin da subito. Poi è arrivata la notizia: l’abbiamo presa tutti con stupore. Erano solo tre mesi che lavoravamo insieme, più o meno. Sono stata molto contenta.

Non era quindi nell'aria la sua partecipazione a Sanremo?

No, ho saputo che aveva presentato il brano a ridosso dell’annuncio, un mesetto prima. Però un po’ devo ammettere che sì, era nell’aria: «Cate tieniti pronta», mi dicevano. Anche se è sempre imprevedibile la partecipazione: negli ultimi anni praticamente tutti i cantanti si candidano.

La stylist Caterina Adele Michi

Il suo lavoro di styling come si è svolto? Il suo stile a Sanremo lo riflette, ma ha comunque quel quid in più…

Lui ha una personalità che mi affascina molto, senza artifici. Ha una sua dimensione di genuinità e purezza, qualità rare oggigiorno. Questo è ciò che mi ha trasmesso fin dal primo incontro conoscitivo a settembre, e questo è ciò che ho voluto rispettare. La persona e l’artista nel suo caso si sovrappongono e di conseguenza lo styling deve essere coerente. Non mi sono quindi soffermata a guardare i look precedenti. Ho visto lui, la sua personalità e la sua fisicità. È bellissimo, fisicamente e come persona, ed è sempre soddisfacente vestire persone così.

Sul palco avrà capi su misura…

Sono tutti stati creati da Barena Venezia, un brand specializzato che utilizza materiali a chilometro zero. Sono professionisti impeccabili, i capi sono bellissimi. Abbiamo lavorato sulla qualità e sulla fluidità dei tessuti, per seguire l’idea iniziale di rispettare Enrico come persona e artista, ma anche la canzone, che è un brano dalla scrittura sensibile e riconoscibile. Privo di sovrastrutture, come lui.

Su che colori puntate?

Sul palco avrà tutti i toni del blu e del nero con qualche tocco d’avorio. Per i look che indossa durante il giorno i colori sono un po’ gli stessi, con qualche tonalità della terra in aggiunta (bianco sporco, mattone, beige)… Lui ha una carnagione che viene valorizzata da questi toni. E poi manteniamo il suo capello wild. Lui è così: ho cercato di valorizzarlo, mantenendolo disordinato, solo un po’ disciplinato.

Che aria si respira nel team?

Siamo serenissimi. Andiamo d'accordo, c’è tantissimo da fare ma mi diverto sempre moltissimo. Sono tranquilla. Spero per lui che vada tutto bene, ma indipendentemente dalla posizione il pezzo è bellissimo. E la cover con Alfa nella serata dei duetti venerdì sarà super emozionante. Sono sicura che farà una figura eccellente.