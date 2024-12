Skunk Anansie e Diodato: l’estate bresciana tra rock e cantautorato

Il rock duro degli Skunk Anansie e il cantautorato morbidamente avvolgente di Diodato. È un doppio colpo quello messo a segno dal Cipiesse per il Brescia Summer Music 2025, che si svolgerà ancora una volta in due diversi momenti dell’estate (luglio e settembre), sfruttando location cittadine quanto mai differenti come Campo Marte e piazza della Loggia.

Gli Skunk Anansie

All’Arena di Campo Marte gli Skunk Anansie approderanno il 13 luglio, alle 21.30, ultima data di un tour italiano che li vedrà toccare Benevento, Senigallia, Roma, Bologna, Marostica e Forte dei Marmi, prima della chiusura proprio all’ombra del Cidneo. La band capitanata dalla carismatica cantante Skin (alla quale si affiancano il bassista Cass Lewis, il chitarrista Ace e il batterista Mark Richardson), si riaffaccia dunque prepotentemente alla ribalta anche nel nostro Paese.

Sull’attesa che è già nata, parla chiaro il sold out record che hanno fatto registrare per il prossimo live di marzo all’Alcatraz di Milano, che rappresenterà una sorta di prova generale per il ritorno in grande stile da parte di un gruppo che – nonostante gli alti e bassi di una carriera altalenante e per un certo periodo anche interrotta – conserva una carica di energia notevole, profusa attraverso una miscela di heavy metal e musica di protesta (ampiamente declinata al femminile e molto black), ibridata con influenze funk, blues, punk- rock, reggae e hip hop.

Diodato

L’appuntamento con Diodato, cantautore aostano che all’anagrafe risulta Antonio Diodato, è invece fissato per il 5 settembre, nella cornice cittadina più raccolta di piazza della Loggia.

Reduce da una tournée trionfale nei teatri nazionali (curata da Filippo Ferraresi, regista e direttore artistico, che ha allestito uno spettacolo per certi versi unico nel suo genere in Italia), Diodato ha vissuto un 2024 ricco di riconoscimenti, legati in particolare allo struggente brano «La mia terra», scritto per la colonna sonora del film «Palazzina LAF» di Michele Riondino, con cui il cantautore ha vinto tutto quanto era possibile, dal David di Donatello al Nastro d’Argento, e poi il Ciak d’Oro, la Targa Tenco e il Premio Amnesty International Italia.

Info e biglietti

Per entrambi i concerti le prevendite sono aperte online su TicketOne, Vivaticket e nei consueti punti di vendita: i biglietti per gli Skunk Anansie costano 46 euro (compresi diritti di prevendita) per il posto unico in piedi; quelli per il live di Diodato variano invece da 30 a 50 euro, già comprensivi dei diritti di prevendita. Tutte le ulteriori informazioni sul sito www.cipiesse-bs.it o chiamando il numero 030/2791881.