Anche Sidy al fuori-Festival: live con «Brixia» in piazza Eroi

Daniele Ardenghi
Il cantante lumezzanese ha presentato il brano durante un appuntamento organizzato da TicketMaster
Sidy Casse - © www.giornaledibrescia.it
Sidy Casse - © www.giornaledibrescia.it
Prima l’esperienza a X Factor, nel 2017, quando Fedez gli disse che il suo accento era fortemente bresciano («da lì mi sono messo sotto con la dizione»). Poi Sanremo Giovani, solo due anni fa. Sidy Casse, lumezzanese, torna in Riviera quest’anno grazie a un appuntamento organizzato da TicketMaster in piazza Eroi Sanremesi (andato in scena ieri), che ha selezionato una serie di artisti che la piattaforma stessa seguirà per tutto il 2026.

Progetti

Ventotto anni il prossimo 25 aprile, di origine senegalese, è arrivato nella nostra terra quando aveva sei mesi. Si esibisce live con canzoni pop-r&b, accompagnandosi con la chitarra o usando sequenze. «Voglio lavorare a un nuovo disco o a dei singoli, dopo il primo ep "Brixia". Entro l’estate desidero fare un altro piccolo tour per presentare "Brixia" e, magari, qualche nuova canzone». C’è una major all’orizzonte? «Ho avuto proposte, ma non voglio vincolarmi, a meno che non ci sia comunione di idee a livello artistico».

Argomenti
Sidy CasseFestival di Sanremo 2026
