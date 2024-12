Sfuma il sogno Sanremo per il bresciano Albe: il cantautore di Alfianello, noto al pubblico per la partecipazione ad Amici, non è infatti tra i due selezioni di Area Sanremo per proseguire la corsa verso il palco del Festival.

Tra i dieci migliori talenti in gara l’hanno spuntata Etra e Maria Tomba, che hanno così centrato la finale di Sanremo Giovani. Si aggiungono a Mew, Angelica Bove, Vale Lp e Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre e Selmi, pronti a sfidarsi il 18 dicembre per ottenere il pass per il Festival di Sanremo nella categoria «Nuove proposte».